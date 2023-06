Temptation Island 2023 presenta la quarta coppia Manu e Isabella: “Non sopporto i suoi atteggiamenti” Manu e Isabella sono la quarta coppia di Temptation Island 2023. La nuova edizione del reality dei sentimenti andrà in onda a partire da lunedì 26 giugno su Canale5. Filippo Bisciglia alla conduzione.

A cura di Daniela Seclì

Manu e Isabella, quarta coppia di Temptation Island 2023

Lunedì 26 giugno al via su Canale5 Temptation Island 2023. Il profilo Instagram ufficiale del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha presentato la quarta coppia della nuova edizione. Manu e Isabella vogliono mettere alla prova la loro storia d'amore. Lui ritiene che da parte della sua compagna, ci sia un pregiudizio radicato nella diversa provenienza sociale. Isabella, invece, sostiene che quello non sia il loro unico problema.

Il video di presentazione di Manu e Isabella, fidanzati da 3 anni e mezzo

Nel video di presentazione della quarta coppia di Temptation Island 2023, il primo a prendere la parola è Manu, che evidenzia come lui e la sua fidanzata vengano da due realtà diverse: "Sono Manu, ho 27 anni e sono fidanzato con Isabella da tre anni e mezzo. Io e Isabella veniamo da due realtà completamente diverse. Io provengo da un quartiere popolare, mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano". Quindi ha spiegato di essere stato lui a scrivere a Temptation Island:

Scrivo a Temptation Island perché sono molto innamorato di Isabella, sogno un futuro con lei, vorrei anche andare a convivere, ma non troviamo un punto d'incontro su dove andare.

Temptation Island 2023, la versione di Isabella sulla relazione con Manu

Isabella, allora, ha preso la parola per correggere la versione data dal fidanzato Manu: "Il mio lamentarmi non deriva dal nostro mondo diverso o da modi di vivere differenti. Deriva proprio dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti". Quindi, ha concluso dichiarando di avere la sensazione che, al di là dell'amore, non ci sia più niente che la tenga legata a lui: "Se non fossi innamorata di Manu, nulla mi terrebbe legata a lui perché ci sono tante cose che non vanno". Non resta che assistere alla nuova edizione di Temptation Island per scoprire se i due decideranno di intraprendere la convivenza che Manu vorrebbe o si diranno addio.