Lorella Cuccarini: “Mi volevano in Rai ma ho rifiutato, non ne valeva la pena scatenare polemiche” “Antonio Mellone mi ha chiesto di occupare la fascia delle 14 di Rai 1, ma ho rifiutato, non ho intenzione di tornare in Rai”, spiega Lorella Cuccarini che ha già confermato il suo impegno con le produzioni Fascino per Mediaset. “Sono aperta a proposte, ma deve valerne veramente la pena. Per ora sto bene dove sto”.

A cura di Giulia Turco

Lorella Cuccarini sceglie di restare ad Amici. La conduttrice da qualche anno è entrata a far parte della squadra vincente di Maria De Filippi e, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di lasciare il posto, anzi, ha già riconfermato la sua presenza per il prossimo anno. Non solo, in una recente intervista ammette di aver rifiutato una proposta in Rai, pur di restare in casa Mediaset.

Lorella Cuccarini avrebbe potuto sostituire Serena Bortone

A quanto pare il talent show di Canale 5 sarebbe tutt’altro che un ripiego, bensì una prima scelta per la showgirl, che non ha nessuna intenzione di interrompere la sua esperienza al fianco di Maria De Filippi. Questo nonostante abbia ricevuto, dall'altra parte, proposte sostanziose dalla tv pubblica. “Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour”, dice Lorella Cuccarini di Antonio Mellone, neo direttore del Daytime Rai, in un’intervista a TvBlog, che l’avrebbe contattata proponendole di prendere il posto di Serena Bortone, che ha lasciato Oggi è un altro giorno per passare a Discovery. “Mi ha proposto la fascia delle ore 14 di Rai 1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano”, spiega. “Naturalmente sono aperta a qualsiasi altra proposta, che però deve valere veramente la pena”, aggiunge. A quanto pare la proposta per il daytime non sarebbe parsa poi così allettante, non meno di una prima serata a settimana su Canale 5.

A Lorella Cuccarini sempre più spazio a Mediaset

Cuccarini sarà dunque alla guida della nuova classe di Amici nell’edizione 2023/2024 del talent show. Non solo. Stando alle recenti indiscrezioni, sembra che alla conduttrice possa essere affidata anche una trasmissione tutta sua, sempre in casa Fascino. La collaborazione con Mediaset, insomma, si farebbe sempre più consistente. “Sto bene a Mediaset perché ho trovato l’azienda così come l’avevo lasciata, anche se ci sono visioni e problemi diversi rispetto a quelli degli anni Novanta”, spiega. “Oltretutto, in questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai, sapete bene cosa si sarebbe scatenato. Ma io ogni caso non lo avrei fatto perché sto bene dove sto”.