Angelina dopo Amici: “La stima di Maria De Filippi mi fa pensare che valgo qualcosa” Angelina Mango, vincitrice della categoria canto di Amici, si racconta di fronte a Lorella Cuccarini dopo la fine del talent show. Spenti i riflettori, resta centrale il rapporto con Maria De Filippi: “La sua stima mi fa pensare che valgo qualcosa”.

A cura di Stefania Rocco

Angelina Mango, vincitrice della categoria canto di Amici, si racconta di fronte a Lorella Cuccarini nel corso del format Dimmi di te, trasmesso su YouTube. Uscita dal talent show di Canale5 forte di un seguito composto da migliaia di fan, Angelina sta lentamente acquisendo sicurezza. Figlia d’arte, è riuscito a dimostrare le sue qualità sul palco e ad allontanare da sé i pregiudizi di chi riteneva fosse stato il suo cognome ad aiutarla ad emergere. Nulla di vero, nel suo caso: le capacità di Angelina sul palco sono evidenti, tanto che proprio a lei è stato assegnato il premio della critica da parte della giuria di esperti chiamata a giudicare gli allievi nel corso della finale di Amici. Eppure, Angelina ha a lungo tergiversato a proposito della possibilità di partecipare al programma. “Avevo pensato di fare i provini di Amici anche prima di quest’anno ma non ci avevo mai provato perché mi spaventava la convivenza”, ha ammesso di fronte alla coach di canto che l’ha intervistata.

Angelina Mango: “Sono autodidatta”

Nella scuola di Amici, Angelina ha potuto studiare canto per la prima volta. Non lo aveva mai fatto prima di partecipare al programma. “Dal punto di vista tecnico, Amici mi ha dato tantissimo. Non ho mai studiato canto, sono autodidatta”, ha ammesso la cantante che ha aggiunto porterà fuori dalla scuola anche i rapporti umani (anche quello con Wax), oltre che quanto imparato: “Le amicizie con Wax e Federica le sto portando avanti. Mi manca tanto Cricca”.

Il rapporto con Maria De Filippi

Centrale è stato e resta il rapporto con Maria De Filippi, conduttrice del programma: “Maria è una persona che ti guarda e ti scannerizza. È sempre gentile, mi ha sempre colpito questo aspetto.Le sono terribilmente grata. Sono certa che tra noi ci sia un bel rapporto e che la stima sia reciproca. Percepisco che vede qualcosa in me, anche umanamente. La sua stima mi fa pensare che valgo qualcosa”. Una stima che riguarda esclusivamente Angelina in quanto artista che nulla deve al cognome ingombrante (e importante) ricevuto dal padre Giuseppe Mango, cantautore italiano scomparso nel 2014. “Ad Amici non ho usato il mio cognome ma è stato casuale. Sulle piattaforme sono Angelina Mango. Qui ho deciso di presentarmi solo come Angelina perché era come stare in classe e in classe si usa solo il nome. Ma sono tutto. Sono Angelina, Angelina Mango e Nina”, ha concluso Angelina.