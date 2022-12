Angelina ricorda il padre Mango ad Amici: “Avevamo un bellissimo rapporto, era gentile e dava amore” Nella scuola di Amici 22, Angelina ha parlato ancora del rapporto con il padre Mango, scomparso nel 2014: “Avevamo un bellissimo rapporto. Era una persona gentile e io cerco di essere come lui. Ascoltava e dava amore”.

A cura di Elisabetta Murina

Nella scuola di Amici 22, Angelina è tornata a parlare del rapporto con il padre Mango, scomparso nel 2014 a causa di un infarto durante un concerto. La giovante cantante ha raccontato alla sua coach Lorella Cuccarini i valori che il padre le ha trasmesso e anche il grande dolore per la sua perdita.

Angelina e il rapporto con il padre Mango

In sala prove, come si è visto nel daytime del 20 dicembre, Lorella Cuccarini ha mostrato ad Angelina un filmato in cui suo padre, Pino Mango, è stato ospite proprio di Amici. Correva l'anno 2006 e il cantante esprimeva la sua opinione sull'allieva Rita Comisi. "Che bravo che era", ha commentato la giovane cantante dopo aver visto il filmato – "Lui era gentilissimo e io cerco di esserlo a mia volta. Negli ultimi anni ho visto molto video come questi e cerco di guardarli con il sorriso, di prendere spunto per poi cantare". Padre e figlia avevano un legame molto stretto: "Avevamo un bellissimo rapporto e nonostante fosse molto impegnato, stava spesso fuori casa per lavoro, il tempo quando c'era lo dedicava totalmente a noi, a me, mio fratello e mia mamma".

Il percorso di Angelina nella musica

Angelina è figlia d'arte: il padre è appunto il noto cantante Mango, mentre la madre Laura Valente è stata la voce dei Mattia Bazar. Anche lei, come diversi altri personaggi e artisti, è stata criticata perché accusata di essere raccomandata. "Spero di non dover più dimostrare nulla, ma di divertirmi e basta", ha detto la ragazza a riguardo. La musica e il canto sono entrati nella vita della giovane allieva di Amici 22 quando era molto piccola, incoraggiata dal padre che si è trovato nella sua stessa situazione:

Lui fin da piccolo aveva capito di avere questa predisposizione, quindi l'ha coltivata e l'ha vissuta come un dono: questo è quello che cerco di fare anch'io. Ogni tanto ho visto video di me a 2 anni che cantavo e rompevo le scatole perché canticchiavo tutto il giorno. Non ho mai studiato, ho solo attinto da quello he loro mi hanno fatto ascoltare.

Angelina ricorda con profondo affetto il padre, scomparso nel 2014 mentre si esibiva a Policoro: "Era una persona che chiedeva scusa, che ascoltava, che dava amore alle persone e io cerco di essere così perché l'ho visto fare a lui e lo vedo fare a mia madre. Era gentile".