Anna Tatangelo e Mattia Narducci più innamorati che mai in Versilia: “La storia va a gonfie vele” La Tatangelo si gode una giornata in relax insieme a suo figlio, il tredicenne Andrea nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, e il suo nuovo fidanzato Mattia Narducci, 26 anni (10 meno di lei).

La redazione di "Chi", in edicola questa settimana, ha pizzicato Anna Tatangelo a Forte dei Marmi. "La prova bikini è superata", scrivono, "a pieni voti". La Tatangelo si gode una giornata in relax insieme a suo figlio, il tredicenne Andrea nato dalla relazione con Gigi D'Alessio, e il suo nuovo fidanzato Mattia Narducci, 26 anni (10 meno di lei). I due si frequentano dall'inizio del 2023 e la storia sembra stia andando molto bene.

Le vacanze in Versilia

Il settimanale Chi rivela che le vacanze di Anna Tatangelo sono cominciate un giorno prima del suo compagno. È arrivata al Bagno Annetta accompagnata dal figlio Andrea e da un paio di amiche: la giornalista del Messaggero, Veronica Cursi, e la sua make-up artist, Claudia Ferri. Proprio Claudia Ferri è la protagonista di una delle sue canzoni più celebri di Anna Tatangelo, "Il mio amico". Nel 2008, la canzone in gara a Sanremo era appunto la storia di Claudio, il cui processo di transizione per diventare donna si è concluso nel 2017. L'arrivo di Andrea, il giorno dopo, di pomeriggio per quelle che sono state le prime fotografie di Mattia Narducci e di Anna Tatangelo. Un pranzo al mare con la sorella maggiore di lei, Silvia, e poi in spiaggia con gli amici

La scheda di Matteo Narducci

Mattia Narducci è uno dei volti di punta della moda, testimonial di brand importanti come Armani, Dolce e Gabbana, Guess, Brunello Cuccinelli. La differenza di età (10 anni per la precisione) non è affatto un problema, tra lui e Anna Tatangelo la sintonia è alle stelle. “Questo ragazzo di dieci anni più giovane la fa sentire la donna più amata e desiderata del mondo”, racconta il settimanale Chi. A quanto pare il ragazzo l’avrebbe colpita per il suo romanticismo e il suo atteggiamento galante. “Non solo perché non resiste alla sua bellezza, ma anche perché sa esserci anche quando non c'è, mandandole pensieri, rose rosse e peluche, mentre si trova a Londra o a Parigi a scattare qualche servizio di moda, o pubblicando su Instagram messaggi romantici per dirle quanto gli manchi”.