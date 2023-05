Anna Tatangelo innamorata di Mattia Narducci, le foto social che smentiscono la crisi Dopo la storia con Livio Cori, Anna Tatangelo ha ritrovato la serenità con Mattia Narducci, modello piacentino di 26 anni. In occasione del compleanno di lui, la coppia vola negli States. La cantante pubblica un dolce scatto social, che immortala un romantico bacio durante una serata galante.

A cura di Giulia Turco

(Instagram Stories Anna Tatangelo)

Prosegue la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci. La cantante e il modello piacentino non solo non si nascono più, ma allontanano ogni voce sulla possibile crisi di coppia. Dopo il divorzio da Gigi D’Alessio, Tatangelo ha avuto una relazione con il rapper napoletano Livio Cori e anche allora il gossip sulla crisi di cuore si è alternato a frequenti smentite.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci innamorati negli States

Questa volta però sembra aver trovato la sua stabilità affettiva Anna Tatangelo, che anche davanti ai paparazzi si lascia andare a tenere effusioni con il modello che sembra averle fatto ritrovare la serenità. Dopo la tormentata storia con Livio Cori, con Mattia Narducci, 26 anni non sembrano esserci dubbi. In occasione del compleanno di lui, che avrebbe spento le sue prime 26 c candeline, la coppia di trova a Toronto, negli Stati Uniti, e la cantante non rinuncia a pubblicare un dolce scatto sui social, che immortala un romantico bacio durante una serata galante.

(Foto Chi, aprile 2023)

Chi è Mattia Narducci il modello fidanzato con Anna Tatangelo

Attivissimo sui social, Mattia Narducci è uno dei volti di punta della moda, testimonial di brand importanti come Armani, Dolce e Gabbana, Guess, Brunello Cuccinelli. La differenza di età (10 anni per la precisione) non è affatto un problema, tra lui e Anna Tatangelo la sintonia è alle stelle. “Questo ragazzo di dieci anni più giovane la fa sentire la donna più amata e desiderata del mondo”, racconta il settimanale Chi. A quanto pare il ragazzo l’avrebbe colpita per il suo romanticismo e il suo atteggiamento galante. “Non solo perché non resiste alla sua bellezza, ma anche perché sa esserci anche quando non c'è, mandandole pensieri, rose rosse e peluche, mentre si trova a Londra o a Parigi a scattare qualche servizio di moda, o pubblicando su Instagram messaggi romantici per dirle quanto gli manchi”.