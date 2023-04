Anna Tatangelo e Mattia Narducci più innamorati che mai: le foto della coppia tra baci e carezze Tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci, l’amore continua. A dimostrarlo, gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, che ritraggono la cantante e il modello mentre si scambiano baci di fuoco.

A cura di Daniela Seclì

Anna Tatangelo e Mattia Narducci, fonte: Chi

La storia d'amore tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci prosegue a gonfie vele. Lo dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, che ritraggono la cantante e il modello mentre si scambiano baci di fuoco. L'occasione durante la quale sono stati paparazzati è un pranzo a Ostia. La coppia è stata immortalata in compagnia di amici sul lungomare.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci, le foto della coppia

Anna Tatangelo e Mattia Narducci, fonte: Chi

Anna Tatangelo, 36 anni e Mattia Narducci, 25 anni, vivono ormai alla luce del sole la loro relazione. La cantante e il modello piacentino sembrano essere ormai certi del sentimento che provano l'uno nei confronti dell'altra. Dopo la fuga d'amore a Parigi, sono stati pizzicati a Ostia, tra baci e coccole. Insomma, dopo la fine della lunga storia d'amore con Gigi D'Alessio – padre di Andrea – e della relazione con Livio Cori, Anna Tatangelo sembra avere trovato l'altra metà della mela.

La cantante e il modello paparazzati a Ostia tra baci e carezze

Anna Tatangelo e Mattia Narducci, fonte: Chi

Il settimanale Chi, racconta l'incontro tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci a Ostia: "Alcuni giorni fa erano insieme a Ostia, dove hanno trascorso qualche ora in compagnia di amici e hanno pranzato nel ristorante di uno stabilimento sulla spiaggia, e se anche non avessero optato per i frutti di mare, a fare le "cozze" ci hanno pensato loro. Per dirla con un eufemismo, i due erano davvero felici di vedersi. Tanto che a tavola, incuranti dei loro commensali e degli altri clienti, si sono lasciati andare a effusioni tra il tenero e il passionale, senza staccarsi un secondo: abbracci, baci, carezze, coccole e frasi sussurrate all'orecchio". Insomma, la cantante sembra avere trovato la persona giusta, un ragazzo in grado di corteggiarla con piccoli gesti e preziose premure. Il magazine assicura:

