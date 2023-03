Anna Tatangelo: “La psicoterapia è stata fondamentale, un percorso che ognuno dovrebbe fare” Anna Tatangelo ha raccontato sui social l’importanza di prendersi cura di se stessi e della propria salute mentale. L’arista non nasconde di aver iniziato un percorso di psicoterapia, che è stato fondamentale: “Se non avessi iniziato, avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa”.

A cura di Elisabetta Murina

Anna Tatangelo ha raccontato sui social quanto prendersi cura della sua salute mentale, specie negli ultimi anni, sia stato fondamentale. L'artista, lo scorso settembre, ha perso la mamma Palmira Vinci dopo una lunga malattia. "Un dolore troppo forte", che ha affrontato anche grazie all'aiuto della psicoterapia.

L'importanza della psicoterapia per Anna Tatangelo

É stato un follower, via Instagram, a chiedere ad Anna Tatangelo quanto fosse importante per lei la psicoterapia. L'artista non nasconde di aver iniziato anni fa ad andare da un psicologo e a pendersi cura della sua salute mentale. Un percorso che è stato fondamentale e che l'ha aiutata a non perdersi:

Se non avessi iniziato anni fa, avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa. È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Ci sono cose che magari ti segnano e se non le elabori possono ripercuotersi sulle tue scelte e comunque sul tuo stato d'animo. Prendersi cura di se stessi è anche questo.

La perdita della madre lo scorso settembre

Lo scorso settembre, Anna Tatangelo ha vissuto un profondo dolore, quello della perdita della mamma Palmira Vinci, scomparsa all'età di 67 anni dopo una lunga malattia. Una mancanza che l'artista ha scelto di affrontare anche grazie all'aiuto di un percorso di psicoterapia, che si è rivelato di fondamentale importante. Oltre al lutto, la cantante di Sora ha dovuto fare i conti, negli ultimi anni, anche con questioni sentimentali, dalla separazione con l'ex compagno Gigi D'Alessio alla fine della storia con il rapper Livio Cori, ufficializzata non molto tempo fa. Ora, dal punto di vista dell'amore, sembra aver ritrovato la felicità al fianco del modello Mattia Narducci, con cui è stata paparazzata di recente, durante una fuga d'amore nella romantica città di Parigi.