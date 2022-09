“Un dolore troppo forte”, le parole di Anna Tatangelo dopo la scomparsa della madre Anna Tatangelo condivide sui social una foto che ritrae la sua mamma, Palmira Vinci, scomparsa della giornata di giovedì 29 settembre dopo una lunga malattia. Un messaggio per ricordarla e condividere questo immenso dolore con i suoi fan.

A cura di Ilaria Costabile

Le prime parole di Anna Tatangelo dopo la scomparsa della madre Palmira, sono intrise di sofferenza e sgomento, dinanzi alla perdita della persona più importante della sua vita, come in più occasioni la cantante aveva dichiarato. Uno scatto che ritrae la donna sorridente, in un momento felice, con il mare alle spalle.

Le parole di Anna Tatangelo

"È un dolore troppo forte…Ciao mamma" così Anna Tatangelo scrive su Instagram, condividendo il suo dolore con i suoi fan che da quando è stata diffusa la notizia hanno raggiunto la cantante con messaggi di vicinanza e cordoglio per una perdita così devastante, arrivata dopo una sofferenza lunga che si è protratta per lungo tempo. Tanti i commenti anche di personaggi famosi che si leggono sotto al post, da Emma Marrone che scrive "Annina mia ti abbraccio" ad Elettra Lamborghini che scrive: "Un abbraccio forte", insieme ai tanti "Mi dispiace", parole che mirano a portare conforto in una giornata così difficile da superare.

Palmira Vinci scomparsa a 67 anni

Palmira Vinci si è spenta nella giornata di giovedì 29 settembre a Frosinone, all'età di 67 anni. La donna da tempo lottava contro una malattia, ma nonostante ciò non ha mai smesso di lavorare nell'attività di famiglia, un forno conosciutissimo nella zona per le sue prelibatezze. La sua forza, come più volte sottolineato anche dalla figlia Anna, le ha permesso di affrontare i momenti più difficili, mantenendo il sorriso e la forza di andare avanti e di essere presente per le persone che amava, in primis il suo nipotino Andrea, figlio della cantante e di Gigi D'Alessio. I funerali si terranno domani, venerdì 30 settembre, alle ore 15:30, nella Chiesa dei Padri Passionisti, dove parenti e amici più cari potranno rivolgere un ultimo saluto alla donna.