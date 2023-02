Anna Tatangelo esce allo scoperto con Mattia Narducci, la prima foto social col fidanzato 26enne Anna Tatangelo esce allo scoperto con il fidanzato Mattia Narducci, modello 26enne con il quale la cantante fa coppia fissa. Tra i due ci sono 10 anni di differenza.

A cura di Stefania Rocco

Anna Tatangelo si è innamorata. Lo dimostra la foto condivisa tra le sue Instagram stories, la prima con Mattia Narducci, il modello 26enne con il quale fa coppia fissa. Tra Anna e Mattia ci sono 10 anni di differenza ma la cantante non sembrerebbe avere considerato un problema la differenza d'età, tanto da decidere di uscire allo scoperto con Mattia, ufficializzando la loro storia con una foto su Instagram.

Le prime foto di Anna Tatangelo con Mattia Narducci

La Instagram story pubblicata da Anna Tatangelo

La notizia che Anna avesse ritrovato l'amore era nell'aria già da qualche tempo. Già a metà febbraio i due erano stati paparazzati insieme durante un weekend romantico a Parigi dai fotografi del settimanale Chi. Già quegli scatti avevano spazzato via ogni dubbio relativamente a un legame romantico tra i due. Le foto delle loro mani intrecciate avevano fugato ogni dubbio. Ma che la decisione di postare una foto sui social arrivi proprio da Tatangelo chiarisce quanto la cantante consideri importante la relazione con il modello.

Chi è Mattia Narducci

Mattia Narducci è un modello di 26 anni, 10 in meno rispetto ad Anna. Ha sfilato per i più prestigiosi marchi della moda italiana, da Dolce&Gabbana a Guess, Giorgio Armani, Versace e Cucinelli. Già popolare sui social, il suo profilo Instagram conta oltre 100mila followers. Originario di Picenza, vanta diverse grandi amicizie nel mondo dello spettacolo. Tra i suoi amici più stretti compaiono Giulia Salemi, Francesco Monte, Stefano Sala, Andrea Damante e Simone Susinna. Sarebbe stato proiprio Sala a presentarlo a Paul Marciano che lo ha scelto come volto di Guess. La sua popolarità è destin ata ad aumentare adesso che la relkazione con ANna è diventata di dominio pubblico. Si ytratta della seconda storia importante vissuta dalla cantante dopo Gigi D'Alessio. Ad averle fatto battere il cuore fino a qualche mese fa era stato un collega, il cantante Livio Cori.