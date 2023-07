Tananai innamorato della fidanzata Sara Marino, camminano abbracciati e sorridenti a Milano Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Tananai e la fidanzata Sara Marino, che sono una coppia dall’estate 2020. Nonostante il successo del cantante, i due sono più innamorati che mai, come mostrano gli scatti di Chi “rubati” durante una serata a Milano.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Tananai (all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino), e la fidanzata Sara Marino. I due sono una coppia dal 2020 e ancora oggi sono più innamorati che mai. Tra loro, nonostante il successo che ha travolto il giovane artista nell'ultimo anno, non è cambiato assolutamente nulla.

Le foto di Tananai insieme alla fidanzata Sara Marino

Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia a Milano, in una sera d'estate, all'uscita dal locale Armani Privè. I due camminano felici e abbracciati, dopo essere stati insieme a una festa. Un amore, il loro, che a distanza di tre anni è più solido che mai. La ragazza che ha rubato il cuore di Tananai, conquistandolo e facendolo innamorare, si chiama Sara Marino ed è un architetto d'interni. "L'ho scelta perché è particolare", aveva detto di lei l'artista.

La storia tra Tananai e Sara Marino

Sara Marino e Tananai sono una coppia dall'estate del 2020. Tra i due, è senza dubbio lei la più attiva sui social e, infatti, sono diversi gli scatti che pubblica sui social in compagnia del fidanzato. Lui invece ha confessato più volte di voler mantenere una certa riservatezza sulla sua sfera sentimentale. Nonostante questa volontà, non sono mancati commenti publici o manifestazioni d'amore, come "amore mio" scritto sotto diversi post. Come si legge su Instagram, Sara Marino ha studiato architettura al Politecnico di Milano e si è laureata nel 2019, come si vede sul suo profilo. Oggi è un architetto junior.