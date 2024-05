video suggerito

Chi è Angelo Edoardo Galvano, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez dopo Elio Lorenzoni Angelo Edoardo Galvano è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez. 34 anni, originario della Sicilia, vive a Milano dove lavora. È un ingegnere lontano dal mondo dello spettacolo e ha rubato il cuore della showgirl argentina dopo la rottura da Elio Lorenzoni.

A cura di Gaia Martino

Angelo Edoardo Galvano è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez. La showgirl argentina dopo aver archiviato la relazione con Elio Lorenzoni, è tornata a far battere il suo cuore con un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Angelo Edoardo Galvano è un ingegnere impegnato nel settore energetico, ha 34 anni e oltre ad aver conquistato la nuova fidanzata, ha fatto breccia anche nel cuore dei suoceri, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, come dimostrano le foto della nuova coppia in compagnia dei genitori e dei figli di lei.

Chi è Angelo Edoardo Galvano, ingegnere e fidanzato di Belen Rodriguez

Angelo Edoardo Galvano ha 34 anni ed è originario della Sicilia. Vive a Milano, dove lavora: esperto di tecnologie sostenibili, è un ingegnere impegnato nel settore energetico. Estremamente riservato, il suo profilo Instagram, il cui nome è angeloed, è privato.

Angelo Edoardo Galvano (foto Linkedin)

Non è chiaro come abbia conosciuto Belen Rodriguez con la quale avrebbe intrapreso, da alcuni mesi, una relazione, già divenuta seria. Così come Veronica Cozzani sembra averlo accolto a braccia aperte, anche la sua mamma che vive in Sicilia, ha fatto sapere Chi, è felice per la nuova storia d'amore del figlio.

La storia d’amore tra Angelo Edoardo Galvano e Belen, le foto della coppia

Solo un mese fa ha iniziato a circolare il nome di Angelo Edoardo Galvano come nuovo fidanzato di Belen. Si è vociferato che l'ingegnere fosse con la famiglia Rodriguez durante il viaggio a Disneyland organizzato in occasione del compleanno di Santiago, lo scorso aprile. Sono seguite poi le paparazzate di Diva e Donna e di Chi che hanno, poi, confermato il rumors. La loro storia sarebbe già seria e la showgirl argentina, si legge sui settimanali, sembrerebbe essere molto presa: "Crede molto nella relazione con Angelo anche perché lui ha una particolarità rispetto agli ex, non è famoso".

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano (Foto di Chi)