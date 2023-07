Melissa Satta e Matteo Berrettini penserebbero alle nozze, la proposta potrebbe arrivare presto Secondo il settimanale Di Più Tv, Melissa Satta e Matteo Berrettini starebbero pensando alle nozze e la proposta di matrimonio potrebbe arrivare presto. La showgirl e il tennista si sono conosciuti a Miami a inizio anno, anche se l’ufficialità era arrivata qualche mese dopo. Ora tra loro va tutto a gonfie vele.

A cura di Elisabetta Murina

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, tanto che la coppia starebbe pensando di convolare a nozze. A diffondere il gossip il settimanale Di Più Tv, che riporta testimonianze vicine alla showgirl sarda e al tennista. I due si frequentano dallo scorso gennaio e si sono conosciuti durante una cena con amici a Miami, anche se l'ufficialità sui social è arrivata lo scorso aprile, con la prima foto insieme.

Melissa Satta e Matteo Berrettini pronti alle nozze?

Stando a quanto riporta il settimanale, Satta e Berrettini sarebbero pronti a fare il grande passo e diventare ufficialmente marito e moglie. "Si dice che una proposta di nozze potrebbe arrivare presto e sarebbe bellissimo, dopo tutto quello che hanno passato, vederli all'altare", si legge tra le pagine di Di Più Tv, che riporta quanto sostengono gli amici. Nonostante si frequentino solo da qualche mese, i due sono davvero affiatati tanto che hanno già affrontato le presentazioni in famiglia. La showgirl, in particolare, ha presentato al tennista la madre e il figlio Maddox, avuto dal matrimonio con l'ex Kevin Prince Boateng.

L'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini

Come ha raccontato Satta in un'intervista a Vanity Fair, il primo incontro è avvenuto a Miami durante una cena con amici e risalirebbe allo scorso gennaio. Poi la frequentazione e i messaggi si sono fatti sempre più fitti, così come le segnalazioni dei paparazzi e le prime fughe d'amore lontano dalla città. L'ufficialità però era arrivata ad aprile, quando i due hanno pubblicato sui social il primo scatto insieme.

La showgirl ha sempre accompagnato Berrettini durante i suoi match, nelle vittorie e nelle sconfitte, affrontando anche gli hater che la accusavano di essere la causa dei suoi risultati sportivi. C'era infatti chi sosteneva fosse lei la causa dei fallimenti in campo. Ma Satta non si è lasciata influenzare e ha continuato (e continua ancora oggi) a vivere la sua storia d'amore, dopo il divorzio e dopo la fine dell'amore con Mattia Rivelli: "Dopo il divorzio mi ero detta: mai più sportivi. Volevo la normalità, la famosa routine appunto. Ho avuto una relazione che non è andata, forse perché l’altro si ritrova in una non normalità con me".