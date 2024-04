video suggerito

Melissa Satta e Carlo Beretta insieme a Madrid: le foto all'aeroporto prima del brunch di coppia Melissa Satta e Carlo Beretta sono stati fotografati dai paparazzi di Chi insieme, durante un viaggio a Madrid. Prima all'eroporto di Linate, poi in Spagna, avrebbero fatto il viaggio insieme ad altri amici prima di ritagliarsi del tempo per stare da soli con un brunch su una terrazza di un hotel.

A cura di Gaia Martino

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sono stati paparazzati dalla rivista Chi insieme, prima in partenza da Linate, aeroporto di Milano, poi a Madrid, durante un brunch su una terrazza. Non sarebbero partiti da soli, con loro c'erano anche altri amici, come testimoniano alcuni selfie pubblicati sui social, ma avrebbero trovato il tempo per dedicarsi alla loro conoscenza durante un aperitivo sulla terrazza di un hotel, presumibilmente lo stesso nel quale hanno dormito. Il settimanale nel nuovo numero mostra le foto dei due volti noti al mondo della cronaca rosa di cui si è parlato recentemente per le separazioni dagli ex partner, Matteo Berrettini e Giulia De Lellis. Chissà se ora si può parlare di loro come una nuova coppia.

Le foto di Melissa Satta e Carlo Beretta insieme

Carlo Beretta e Melissa Satta si sono goduti un brunch su una terrazza di Madrid, dove sono volati insieme dall'aeroporto di Linate: "Anche se nascosti con cappello, cappuccio e occhiali da sole, la coppia non è passata inosservata quando si è trovata a Linate per volare a Madrid insieme ad alcuni amici". La rivista Chi nel nuovo numero mostra i due volti noti al mondo del gossip mentre si imbarcano sull'aereo, poi direttamente a Madrid, e nella città spagnola avrebbero soggiornato nello stesso albergo. Con loro erano presenti anche altri amici, ma per un giorno avrebbero deciso di staccarsi dal resto del gruppo e regalarsi un brunch all'hotel Four Season. "Del resto, con la De Lellis era finita da tempo" ha confessato un amico al giornale che aggiunge sulla nuova conoscenza: "Si sono lasciati andare a confidenze dolci e amare, tra risate e chiacchiere".

Foto di Chi

Il sorriso ritrovato di Melissa Satta

Melissa Satta "è apparsa serena quando i fotografi li hanno sorpresi in aeroporto", si legge sulla rivista. Il viaggio a Madrid sarebbe stato arricchito da lunghe passeggiate, selfie divertenti e chiacchiere accompagnate da tanti sorrisi. L'ultimo periodo non sarebbe stato semplice per la showgirl che ha raccontato di essere stata vittima di violenza psicologica dopo la rottura da Matteo Berrettini.