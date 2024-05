video suggerito

Melissa Satta e Carlo Beretta ancora insieme, i due si nascondono dai fotografi Tra Melissa Satta e Carlo Beretta pare ci sia qualcosa che vada oltre l'amicizia. I due sono stati avvistati insieme nella villa a Forte dei Marmi di lui, ma la showgirl ha cercato in tutti i modi di non farsi vedere dai fotografi.

A cura di Ilaria Costabile

Tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta pare proprio che ci sia qualcosa che vada oltre l'amicizia. Dopo il weekend in compagnia di amici a Madrid, i due sono stati beccati dai fotografi del settimanale Chi di ritorno da Forte dei Marmi, dove lui ha una sontuosa villa. Non ci sarebbe niente da nascondere, né per la showgirl né per il rampollo della nota casa d'armi, ma in realtà, soprattutto lei, tende a nascondere il volto con un cappellino.

I tentativi di fuga dai fotografi

Durante il weekend trascorso a Madrid, Melissa Satta e Carlo Beretta sembravano semplicemente due amici, intenti a godersi un aperitivo su una delle terrazze più suggestive della città. Nessuna effusione, due chiacchiere e niente di più, almeno è quanto si evince dai primi scatti dei fotografi, ma a distanza di due weekend qualcosa è cambiato. I due, infatti, sono stati avvistati a Forte dei Marmi, dove lui ha una villa nella quale è solito trascorrere svariati fine settimana, spesso anche in compagnia di amici, ma stavolta sono da soli. Lei cerca di nascondersi il volto con un cappellino, mentre si trovano in macchina, diretti non si sa ancora bene dove. L'arrivo nella cittadina vacanziera toscana, come riportato da Chi, è avvenuto nella serata precedente agli scatti e, anche in quel caso i due erano da soli.

Entrambi hanno chiuso storie da poco tempo

Non ci sarebbe niente da nascondere, in effetti, se si trattasse di una semplice amicizia, ma il fatto che la showgirl cerchi di nascondere il proprio viso all'obbiettivo dei fotografi, sembra essere indicativo. D'altra parte, lui si è da poco lasciato con Giulia De Lellis che, a quanto pare, sta frequentando Giano Del Bufalo, mentre lei ha chiuso la sua relazione con Matteo Berrettini a febbraio e lui, infatti, sarebbe stato avvistato con Federica Lelli, ex ragazza di Ultimo. Insomma, i presupposti per venire allo scoperto ci sarebbero, ma a quanto pare, Satta è ancora scottata dalla pioggia di insulti che ha ricevuto quando l'hanno accusata di aver fatto peggiorare le performance di Berrettini e inoltre c'è sempre suo figlio Maddox da dover tutelare.