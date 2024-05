Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sono una coppia, le foto dei baci appassionati in Sardegna

video suggerito

Non che ci fossero chissà quali dubbi, ma gli scatti del settimanale Chi confermano la storia tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta. I due si scambiano baci appassionati in riva al mare della Sardegna, sfoggiando una silhouette invidiabile e camminando sorridenti, con tanto di mano nella mano. Insomma, ormai, c'è l'ufficialità e non mancano le presentazioni in famiglia, visto che con loro c'è anche il piccolo Maddox, figlio della showgirl e dell'ex marito Boateng.

Baci ed effusioni sulle spiagge della Sardegna

Gli indizi perché si parlasse d'amore c'erano tutti, dall'aperitivo in solitaria a Madrid, che già aveva segnato l'inizio di una nuova e approfondita conoscenza, passando per la casa di Forte dei Marmi di lui e, ora, eccoli insieme in Sardegna, dalla famiglia di lei. Le presentazioni ufficiali sono già state fatte, stando a quanto riporta il settimanale Chi, pare che Melissa Satta abbia visitato un terreno vicino Brescia, dove la famiglia Beretta produce vino e in quell'occasione avrebbe anche conosciuto i genitori di Carlo che, è noto, pare non nutrissero grandi simpatie per l'ex fidanzata del figlio, ovvero Giulia De Lellis. Dopodiché, eccoli di nuovo insieme, per dare inizio all'estate e dove, se non nella terra natia della showgirl? I due si sono concessi un aperitivo al Phi Beach, uno dei club più esclusivi della Costa Smeralda, in cui assistere ad un tramonto mozzafiato, senza risparmiarsi in baci ed effusioni davanti a tutti.

Le prime foto con il piccolo Maddox

Come testimoniano le immagini della rivista, Carlo Gussalli Beretta ha già conosciuto Maddox, il figlio di Melissa Satta e Kevin Prince Boeateng, con il quale già si diverte a scorrazzare in sella a una moto d'acqua per solcare il mare della Sardegna. Dopodiché un po' di relax in riva al mare, tra baci, abbracci, tenerezze e tutto ciò che conferma quanto i due siano felici e affiatati in questa prima fase di conoscenza in cui tutto sembra essere meraviglioso.