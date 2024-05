Melissa Satta: “Boateng mi chiese di sposarlo con una barbie, non l’ho mai raccontato prima d’ora”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Melissa Satta è stata ospite di Diletta Leotta nel podcast Mamma dilettante. La modella e showgirl sarda ha raccontato di sé, della sua vita da mamma e della storia d'amore con Kevin Prince Boateng, durata 10 anni e conclusasi mantenendo rapporti pacifici. Sono rimasti uniti per il bene del figlio Maddox e oggi si confidano sulle loro relazioni con altri partner. Ricordando il matrimonio con l'ex calciatore, la Satta ha svelato a Diletta Leotta un particolare sulla proposta ricevuta "mai raccontato prima d'ora".

I ricordi del matrimonio con Kevin-Prince Boateng

Melissa Satta a Mamma Dilettante ha ricordato il suo matrimonio con Kevin-Prince Boateng celebrato nel giugno 2016, in Sardegna: "Il nostro matrimonio è stato bellissimo, divertente. Ci sposammo in Sardegna da Don Raimondo, un amico di famiglia che è venuto a mancare recentemente. Mi conosceva come le sue tasche, ci ha unito, con lui ha avuto un significato diverso. Da poco è venuto a mancare per una brutta malattia". Ha poi raccontato la proposta di matrimonio che gli fece l'ex marito, un retroscena mai rivelato prima d'ora.

Me lo chiese in Sardegna, mi disse "stasera usciamo a cena fuori io e te, vestiti carina". Andammo su una barca, ma io non avevo capito niente. Mi aveva già regalato un anello, e in barca tirò fuori la barbie sposa. Non l'ho mai raccontato a nessuno. E così mi disse "L'anello lo hai già", e così mi chiese di sposarlo. Poi lì arrivarono a sorpresa tutti i miei familiari, con la torta.

Oggi hanno mantenuto un rapporto pacifico e amichevole, anche per la serenità del figlio: "A Kevin oggi dico "Se devi scegliere una donna, parliamone". Siamo a questo livello di amicizia, dopo anni..Poi io non sono gelosa. Quando si chiude una cosa, basta. Siamo molto moderni. Se lui è felice, io lo sono e stessa cosa vale per lui. Però mi ha detto che non sono in grado di dargli un consiglio" ha dichiarato sorridendo.

L'amore per Maddox e il desiderio di un altro figlio

Melissa Satta con Diletta Leotta ha parlato del suo ruolo di madre. Severa, rigida, ma anche giocosa e aperta a ogni proposta. "Maddox ha preso sia da me che dal papà. Loro due sono molto sensibili, balla e canta benissimo. Le doti calcistiche le ha prese da me, gioca molto bene, e poi è competitivo, obbediente, come me. Gioca nella scuola calcio dell'Inter, in casa siamo milanisti, però è stata una scelta comoda e poi sono molto seri" ha raccontato. La showgirl, nonostante sia in un periodo sereno della sua vita, non ha nascosto il desiderio di avere un altro figlio, che potrà arrivare solo quando troverà la persona giusta:

Mi piacerebbe avere un altro figlio, però vediamo…Manca la materia prima. Ma secondo me quando vedono una donna indipendente, che lavora, si spaventano. Non è facile oggi trovare la persona giusta. Tutti dicono chi è che non vuole stare con Melissa Satta? Nessuno. Spavento, lo capisco. Un ragazzo normale non capisce il nostro mondo, non è facile.

L'intervista sarebbe stata registrata prima che la Satta uscisse allo scoperto con Carlo Gussalli Beretta, o forse, addirittura prima che si conoscessero.