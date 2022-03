Melissa Satta sulla separazione da Boateng: “Non puoi forzare una relazione solo per un figlio” Melissa Satta parla della storia con Kevin Boateng, ormai finita dopo 10 anni insieme e coronata dalla nascita del figlio Maddox. Proprio grazie a quest’ultimo ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Mattia Rivetti.

A cura di Gaia Martino

Tra le storie più chiacchierate nel mondo del gossip c'è senza dubbio quella di Melissa Satta e Kevin Boateng. Hanno vissuto una lunga storia d'amore, durata dieci anni, coronata dalla nascita di un figlio Maddox, prima di separarsi. Rumors hanno parlato di un tradimento da parte del calciatore, smentito però da lui stesso in un'intervista al Corriere – "Non ho lasciato Melissa per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina" – svelando di aver deciso di separarsi in un momento difficile della sua vita. A rompere il silenzio ora è la showgirl, oggi fidanzata con Mattia Rivetti.

Perché è finita tra Melissa Satta e Kevin Boateng

Melissa Satta intervistata dal settimanale F ha raccontato della separazione da Kevin Boateng, padre di suo figlio Maddox: "Avrei scelto tempi e modi diversi". Sono stati insieme 10 anni ma nel corso di questi le cose sono cambiate:

Siamo stati insieme dieci anni, dai miei 25 ai 35, un'età in cui cambi e può succedere alla fine di non ritrovarsi. Dopo la prima crisi abbiamo deciso di riprovarci: quando hai una famiglia devi dare al rapporto una seconda chance.

Sembrava avessero ritrovato un equilibrio ma così non è stato e nonostante l'affetto per il figlio, hanno preferito mettere definitivamente un punto alla loro storia.

Abbiamo riflettuto su nostri errori e per un po' abbiamo trovato un equilibrio, ma non è durata e a quel punto meglio separarsi. Non puoi forzare le cose solo perché hai un figlio.

La storia d'amore con Mattia Rivetti

Melissa Satta e Mattia Rivetti

Oggi Melissa Satta è felice al fianco di Mattia Rivetti, imprenditore 34enne, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e del gossip, che ha conosciuto grazie al figlio Maddox. "L’ho incontrato a una merenda di bambini al pomeriggio, pensi. È lo zio della migliore amica di Maddox" ha raccontato a F. Si sono conosciuti durante le restrizioni a causa del Covid per cui i primi mesi li hanno trascorsi a casa.