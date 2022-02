Teo Mammucari papà di Julia: “È già fidanzata, ma non sono un padre geloso” Teo Mammucari si sbottona sulla sua vita da padre nel salotto di Silvia Toffanin. Dopo la separazione da Thais Wiggers, nel suo cuore c’è la figlia Julia, oggi 13enne, che gli strappa un occhio lucido.

Teo Mammucari in versione inedita si racconta a Verissimo. Il conduttore, attualmente a Le Iene in coppia con Belen Rodriguez, ha accettato l'invito di Silvia Toffanin e nella puntata in onda sabato 19 febbraio si è lasciato interrogare dalla padrona di casa sulla sua vita a telecamere spente. Da sempre molto riservato, di Mammucari si sa molto poco al di là del suo personaggio televisivo. Soprattutto dopo la separazione dall'ex Velina Thais Wiggers, che nel 2008 ha portato nella sua vita la piccola Julia.

Teo Mammucari dopo Thais Wiggers

La storia d'amore con la modella brasiliana è durata dal 2006 al 2009. La rottura è stata piuttosto brusca e gli anno a venire non sono stati semplici per il conduttore che nel 2019 ha recuperato con l'ex compagna un buon rapporto per amore della figlia Julia, alla quale è legatissimo. Oggi riservatissimo sulla sua vita privata, con Silvia Toffanin non si è sbottonato in tema di amore, ma ha confidato il bellissimo rapporto che lo lega a Jiulia, oggi 13enne. "Mia figlia da piccola mi diceva ‘Io ho il mio modo di pensare, non lo devi cambiare'. E io l’ho sempre rispettato. I bambini hanno una loro anima. Credo che ognuno quando nasce ha un suo karma, una sua personalità. Da genitori dobbiamo solo aiutarli a fare il loro percorso". Incalzato dalla curiosità di Toffanin, Mummucari confessa: "Sì, è già fidanzata, ma non sono geloso, solo un po’ preoccupato. Ci tengo molto alla dignità e all’educazione, ma la lascio libera di fare ciò che vuole".

Gli esordi in tv: "Prima facevo l'imbianchino"

Il successo arriva nel 2000, con Libero lo show di Rai 2 che lo ha lanciato con gli scherzi telefonici. Poco tempo prima era stato contattato da Davide Parenti, che lo aveva voluto come inviato de Le Iene, quella che più avanti sarebbe diventata la sua più grande famiglia. Dal cabaret nei locali, alla tv, passando per tutt'altro: "Ho fatto tantissimi lavori, ma mi hanno sempre cacciato, per via del mio carattere. Ho fatto anche l'imbianchino", racconta a Silvia Toffanin. "Andavo a scuola di teatro che odoravo di acquaragia".