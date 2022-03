Boateng rompe il silenzio sull’ex Melissa Satta: “Non l’ho tradita con Valentina Fradegrada” Kevin Prince Boateng parla per la prima volta della fine del suo matrimonio con Melissa Satta e dichiara di non averla tradita con l’attuale fidanzata Valentina Fradegrada: “Non sono il tipo che lascia una donna per un’altra”.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le storie più chiacchierate sulle pagine delle cronache rosa c'è stata per lungo tempo anche quella di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. I due hanno vissuto una storia d'amore durata ben dieci anni, dopo la quale hanno però deciso di prendere strade diverse e in merito alla rottura ci sono state assidue e continue voci di un tradimento da parte del calciatore, sebbene la showgirl non avesse mai confermato le indiscrezioni. In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex volto del Milan, tornato adesso in Germania, ha dichiarato di non aver mai tradito la sua ex compagna e di essere particolarmente dispiaciuto per quanto è stato detto sul suo conto.

La fine della storia con Melissa Satta

Un amore bellissimo, con tanto di matrimonio da favola e coronato anche dall'arrivo di un figlio; un matrimonio che ha vissuto una crisi, dalla quale Melissa Satta e Boateng hanno provato a venir fuori lasciandosi andare ad un ritorno di fiamma. Purtroppo, però, le cose non sono andate nel migliore dei modi come rivelato anche dalla showgirl che non ha mai nascosto di aver sofferto per il distacco. Questo, però, non significa che ci sia stato un tradimento di mezzo, come dichiarato dal calciatore:

Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina (Fradegrada, ndr). Non sono uno che lascia una donna per un’altra. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti.

Melissa Satta e Kevin Boateng

L'amore per la nuova fidanzata Valentina Fradegrada

Valentina Fradegrada è la sua attuale compagna, che ha reso nota su Instagram da pochissimo, pubblicato foto e video che li ritraggono insieme. Prince, quindi, ha una nuova dolce metà con la quale sente di poter costruire un nuovo futuro:

Io e Valentina ci siamo visti e ci siamo capiti: siamo uguali. Le cose importanti per me, oggi, non sono riflettori, sfilate… Con lei, stiamo in casa per giorni e stiamo bene. Ridiamo, scherziamo. Ama come amo io. Costruiamo per stare insieme per sempre. Io ho sempre voluto cinque o sei figli, lei ne vuole. Stiamo capendo dove vivere dopo. Credo fra Milano e Bergamo. In Italia, stiamo anche per produrre un vino: Fradegrada da Prince e Vale. Oggi mi sveglio ogni giorno col sorriso

Kevin Prince Boatenge e Valentina Fradegrada

Il futuro di Boateng in tv

Trentacinque anni il prossimo 6 marzo, Kevin Boateng ha firmato da poco per entrare in una squadra tedesca, ma non esclude che in futuro possano esserci anche collaborazioni televisive, dal momento che già si sta parlando di una serie che racconti la sua vita. Ed è lui stesso a dichiarare che, oltre allo sport, è il mondo dello spettacolo a fargli gola: "Sicuramente considererò la tv. Ho commentato gli Europei per la tedesca Ard. Il primo giorno ero emozionato come quando ho parlato all’Onu contro il razzismo, ma credo che lo rifarò per il Mondiale. In più, dovrei avere un programma mio".