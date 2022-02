Sabrina Ferilli rompe il silenzio sul Ferilli Gate: “Chi più di me potrebbe sapere” Sabrina Ferilli rompe il silenzio sul ‘Ferilli Gate’, il dibattito social nato per alcune frasi pronunciate dietro le quinte del Teatro Ariston durante la serata finale del Festival di Sanremo 2022.

A cura di Gaia Martino

La 72esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Blanco e Mahmood che hanno conquistato il podio con il brano Brividi. Nell'ultima serata della kermesse sono stati diversi i protagonisti, tra questi anche la co-conduttrice Sabrina Ferilli che nelle ultime ore è finita al centro di un dibattito social per via di alcune frasi pronunciate dietro le quinte dell'Ariston, durante la diretta. "Fa il pezzo di me**da con gli altri", "Nun ce sto" sono le frasi incriminate che hanno fatto incuriosire i telespettatori. I più attenti hanno poi notato che subito dopo il misfatto l'attrice si sarebbe rifiutata di dare la mano ad Amadeus sul palco. Ce l'aveva proprio con lui? Dopo la smentita del conduttore e direttore artistico, è arrivata anche quella della diretta interessata. Con un post su Instagram ha messo a tacere le voci che circolano nelle ultime ore.

Sabrina Ferilli sul ‘Ferilli Gate'

‘Ferilli Gate‘ è ancora in tendenza su Twitter: migliaia di utenti commentano a distanza di due giorni dalla fine del Festival quanto assistito ed in molti ancora non sono riusciti a trovare risposta. A rompere il silenzio è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 con un post su Instagram: Sabrina Ferilli ha pubblicato diversi scatti della serata finale della kermesse, tra questi anche due con Amadeus. Poi ha scritto:

…ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate . Chi più di me potrebbe sapere?

Prima di questo aveva già aggiornato il suo profilo social con un post di ringraziamenti per la Rai ma soprattutto per Amadeus: "Grazie a tutti, a tutta l’organizzazione Rai e Sanremo, a tutti gli autori e i tecnici, ma soprattutto grazie a te Amadeus, ti voglio bene".

La smentita di Amadeus

Nella conferenza stampa del giorno dopo il Festival, Amadeus ha fatto chiarezza sull'accaduto spiegando che non c'è stata alcuna tensione con la collega e co-conduttrice della finale, come in molti avevano intuito.

Con Sabrina Ferilli non c'è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito.

L'espressione della Ferilli che ha incuriosito i telespettatori, stando alle parole del conduttore, sarebbe nata dopo essere inciampata su un cavo: "Era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l'aveva con il cavo, non con una persona".