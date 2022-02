“Fa il pezzo di me**a”, con chi ce l’aveva Sabrina Ferilli alla fine del Festival di Sanremo 2022 Sabrina Ferilli, co-conduttrice della finale di Sanremo, è finita al centro di un dibattito social per una frase pronunciata dietro le quinte, probabilmente rivolta a Gianni Morandi o ad Amadeus.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 72esimo Festival di Sanremo si è appena concluso: Mahmood e Blanco hanno conquistato il primo posto con Brividi e rappresenteranno l'Italia all'Eurovision. Tanti i momenti significativi dell'ultima serata della kermesse, da Marco Mengoni ospite dello stesso palco che l'ha visto vincitore dieci anni fa, alla co-conduzione di Sabrina Ferilli al fianco di Amadeus. E proprio lei, in queste ore, è finita al centro di un dibattito sui social per una frase pronunciata dietro le quinte.

A chi potrebbe essere rivolta la frase di Sabrina Ferilli

"Fa il pezzo di me**a co gli altri", è questa la frase pronunciata da Sabrina Ferilli dietro le quinte, con il microfono lasciato inavvertitamente aperto, mentre Amadeus stava annunciando i premi della critica. "Nun ce sto", avrebbe aggiunto subito dopo. Non è chiaro a chi si riferisse la co-conduttrice, anche se alcuni utenti sui social ritengono che abbia fatto il nome di Gianni Morandi. Forse tra i due potrebbe essere successo qualcosa nel fuori onda, anche se non sono ancora emersi maggiori dettagli. I più attenti, invece, hanno notato che subito dopo il "misfatto", l'attrice è arrivata sul palco dell'Ariston e si è rifiutata di dare la mano ad Amadeus che, dopo averla chiamata, ha fatto il gesto di prenderle il polso per accompagnarla.

Cosa potrebbe aver scatenato il "Ferilli Gate"

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il "Ferilli Gate", come alcuni utenti l'hanno chiamato sui social, soprattutto visto il clima di serenità e complicità della co-conduttrice durante tutta la serata finale. Tuttavia, ci sono alcune ipotesi che provano a dare una spiegazione a quanto successo. Prima dell'esibizione di Emma Marrone con il brano Ogni volta è così, Sabrina Ferilli è salita sul palco con in mano un cartoncino, pronta ad annunciare la cantante. Ma le cose sono andate diversamente: è stato Amadeus a presentarla, lasciandola con il foglio in mano senza dire niente. E questo potrebbe averla fatta alterare, tanto da pronunciare la frase "incriminata".

Leggi anche Perché Achille Lauro nella finale di Sanremo si è esibito con un bicchiere in mano

Amadeus: "Nessun nervosismo, era inciampata su un cavo"

Nella conferenza stampa di stamattina, 6 febbraio, Amadeus ha fatto chiarezza sul "Ferilli Gate", spiegando che non c'è stato nessuna tensione con la co-conduttrice, ma solo un piccolo incidente: "Con Sabrina Ferilli non c'è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito". Il conduttore aggiunge anche che l'espressione è nata dopo che lei è inciampata su un cavo: "Era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l'aveva con il cavo, non con una persona".