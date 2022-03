Kevin Prince Boateng sposa Valentina Fradegrada: “Indosseremo una goccia del nostro sangue” Kevin – Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sposeranno l’11 giugno. Dalla terapia di coppia, al Metaverso, fino alla collana con una goccia del loro sangue: tutti i dettagli della cerimonia.

A cura di Daniela Seclì

Kevin – Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sposeranno l'11 giugno. La coppia, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha raccontato tutti i dettagli della cerimonia. Lo scorso 6 dicembre, il calciatore – ex marito di Melissa Satta – ha fatto la proposta di matrimonio all'imprenditrice e campionessa di arti marziali. I due non vedono l'ora di diventare marito e moglie.

Come si sono conosciuti e la proposta di matrimonio

Boateng e Fradegrada si frequentano da poco. Il loro primo incontro, infatti, risale solo ad agosto 2021. Poi, si sono scambiati alcuni messaggi, fino a quando hanno deciso di fare una videochiamata che è durata ben otto ore. Così, si sono aperti completamente l'uno all'altra. L'imprenditrice ha fatto sapere:

"Ci siamo scoperti subito simili e complici. Per la prima volta in vita mia non mi sento sbagliata per i miei principi e i miei pensieri. E poi, è un bono assurdo".

E Boateng le ha fatto eco: "Anch’io posso essere me stesso al 100 per cento. Con lei ho trovato ciò che ho cercato per anni: la pace. Stiamo in casa per giorni e stiamo bene". A novembre, il calciatore ha fatto la prima proposta di matrimonio a Valentina: "In quell’occasione non avevo l’anello, non avevo niente". Così l'ha ripetuta il mese successivo, stavolta organizzando un momento molto romantico:

"La seconda volta l’ho organizzata come si deve. Complice l’assenza di Valentina, che stava traslocando da Como. In sei giorni ho chiamato il proprietario di un albergo, che è un amico, e abbiamo provveduto all’allestimento: dalle rose ai palloncini alle luci per la scritta “Marry Me”".

Valentina è rimasta stupita anche quando ha ricevuto un anello che avrebbe voluto comprare da tempo, ma del quale non avrebbe mai parlato al suo compagno. Boateng ha commentato: "Siamo telepatici per davvero".

Tutti i dettagli delle nozze: il metaverso, il sangue e la terapia di coppia

Valentina Fradegrada ha svelato alcuni dettagli sulla cerimonia nuziale: "Abbiamo deciso di affidarci al prezioso aiuto di Enzo Miccio, wedding designer, che ci sta supportando in ogni nostra scelta, e di sposarci non solo nella realtà ma anche nel Metaverso". Verrà rispettata la tradizione del lancio del bouquet, ma i due non dormiranno separati la notte prima delle nozze. Inoltre, il matrimonio non si terrà in chiesa. Valentina ha spiegato:

"Non ci sposeremo in chiesa, di conseguenza non seguiremo il corso prematrimoniale. Allora abbiamo deciso di fare terapia di coppia una volta alla settimana: per assicurarci un contesto neutrale dove parlare di tutto, migliorare il nostro modo di comunicare, metterci alla prova".

Poi, un dettaglio bizzarro. Entrambi hanno un tatuaggio con una goccia di sangue, lui sul collo e lei sulla mano. È un'anticipazione di ciò che faranno durante la cerimonia. La donna ha raccontato: "Abbiamo chiesto a un designer di New York di realizzare una collana da indossare il giorno del matrimonio, che ospiterà una goccia del mio sangue e una goccia del suo" e Boateng ha concluso: "Dirci Ti amo è troppo poco".