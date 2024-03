La madre di Carlo Beretta dietro la rottura con Giulia De Lellis: “Aveva detto no al matrimonio” C’entrerebbe la madre di Carlo Beretta nella rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. La donna si sarebbe opposta alle nozze tra il figlio e la celebre influencer, cosa che avrebbe spinto quest’ultima a chiudere la relazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

C’entrerebbe Umberta Gnutti Beretta, madre di Carlo Beretta, nella separazione tra il figlio e Giulia De Lellis. Lo sostiene DillingerNews che racconta i presunti retroscena della separazione. Beretta e De Lellis, insieme da quattro anni, si sarebbero recentemente allontanati. La rottura sarebbe arrivata a circa un anno dalla decisione di comprare un nuovo appartamento all’interno del quale vivere insieme. Diversi gli indizi seminati dall’influencer sui social che confermano la rottura. Per il momento, però, nessuno dei due ha commentato apertamente la questione.

I motivi della separazione tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta

Secondo il magazine vicino a Fabrizio Corona, a determinare la frattura tra Giulia e Carlo sarebbe stato un intervento della madre del rampollo, che si sarebbe detta contraria al matrimonio tra i due. De Lellis, diversamente dalla donna, sarebbe invece apparsa intenzionata a dare una svolta al legame con il compagno con matrimonio e figli. L’intervento della madre di Carlo e la conseguente decisione di Beretta di non procedere con una proposta di matrimonio avrebbero spinto Giulia ad abbandonare la casa che condivideva con l’ex e a troncare il loro rapporto.

Le indiscrezioni a proposito di un riavvicinamento con Andrea Damante

Dal momento in cui è circolata la notizia della separazione tra De Lellis e Beretta, i fan che da sempre sperano in un ritorno di fiamma con Andrea Damante hanno cominciato a seguire i movimenti social (e non solo) dei due ex fidanzati. Proprio qualche settimana fa, Giulia e Andrea sono stati avvistati allo stesso evento, il party organizzato per l’uscita di Qlhype, portale di moda fondato da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Ma a parte quell’incontro avvenuto per motivi casuali, non ci sarebbe altro da segnalare: De Lellis e Damante non sono apparsi vicini, né sono stati fotografati in atteggiamenti intimi. Un ritorno di fiamma, per il momento, non sembrerebbe essere un’opzione.