Giulia De Lellis e l’amore per Carlo Beretta: “Ho paura del per sempre, ma penso al futuro con lui” Ospite di Verissimo nella puntata del 10 dicembre, Giulia De Lellis ha parlato del grande amore per il fidanzato Carlo Beretta e anche di un momento buio della sua vita, la separazione dei genitori. In quegli anni ha sofferto di ansia e attacchi di panico, che oggi ha imparato a gestire senza più spaventarsi e scappare.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia De Lellis è stata ospite della puntata del 10 dicembre di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'influencer si è raccontata a 360 gradi: dalla separazione dei genitori all'amore per le nipotine e il fidanzato Carlo Beretta, fino ai momenti più brutti della sua vita in cui ha dovuto fare i conti con ansia e attacchi di panico.

Giulia De Lellis e gli attacchi di panico

Giulia De Lellis ha raccontato a Silvia Toffanin di aver sofferto di ansia e attacchi di panico in passato, arrivati in un momento delicato della sua vita: "I primi nascono dal periodo di separazione dei miei genitori, dove ho conosciuto in un certo senso l'abbandono perché ero piccola e di punto in bianco non avevo più mio papà a casa". Poi l'esposizione alle responsabilità negli anni ha aumentato alcuni suoi problemi.

Oggi però l'influencer si sente meglio anche grazie a un percorso con uno psicologo e all'aiuto di sua sorella, che nei momenti difficili non l'ha mai lasciata sola: "I miei disturbi stanno meglio grazie a una analista. Ho imparato ad attraversare le mie paure e le mie ansie, prima mi chiudevo in me stessa e mi spaventavo. Mia sorella mi ha insegnato a superare questi momenti, che anche lei ha vissuto".

L'amore per il fidanzato Carlo Beretta

Per Giulia De Lellis "l'amore è stata una medicina incredibile, la ciliegina sulla torta". L'influencer è felicemente fidanzata da ormai due anni con Carlo Beretta, che è diverso da tutti i ragazzi con cui è stata in passato: "É una persona preziosa, autentica, con dei valori. Si prende cura di me, è molto attento e presente. A chi non ci conosce sembriamo come il giorno e la notte, ma quando siamo solo io e lui siamo identici". L'intervistata confessa poi di pensare a un futuro insieme a lui ma, anche per scaramanzia, preferisce non sbilanciarsi troppo riguardo ai progetti che ha in mente: "Sogno di collezionare momenti incredibili. Ho paura del per sempre ma mi immagino cose meravigliose con lui".