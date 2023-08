Matteo Berrettini folle d’amore per Melissa Satta, l’ultimo bacio prima di tornare a giocare Il tennista si gode gli ultimi giorni di relax e di vacanza in Sardegna, cercando di assorbire dall’amore di Melissa quanta più energia positiva possibile. Presto si saluteranno, ma il ricordo di questi giorni gli sarà vitale, quando sarà volato a Toronto per i Canadian Open.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

L’amore di Matteo Berrettini per Melissa Satta continua a crescere e lui è pronto a dimostrare al mondo che è lei la sua vera forza, contrariamente a ciò che avrebbero voluto far credere le malelingue, durante il suo periodo sportivo poco fortunato. La coppia, che ormai è a frequentazione inoltrata, è stata pizzicata dai paonazzi durante una gita in barca in Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze.

Vacanze d'amore per Matteo Berrettini e Melissa Satta

A Matteo Berrettini, 27 anni, aspettano gli appuntamenti della nuova stagione sportiva, il primo a Toronto con i Canadian Open, che vale un montepremi da tre milioni e mezzo di dollari. Il tennista si gode dunque gli ultimi giorni di relax e di vacanza, cercando di assorbire dall’amore di Melissa, 37 anni, quanta più energia positiva possibile. Presto si saluteranno, ma il ricordo di questi giorni gli sarà vitale, ripensando alla meravigliosa scogliera a Porto Massimo, che ha fatto da cornice al loro amore in questi giorni. Qui si scambiano teneri baci carichi di intenzione, senza preoccuparsi troppo dei fotografi, che nell’ultima settimana hanno fatto la spola tra Melissa Satta e l’altra ex Velina Elisa Elisabetta Canalis, tornata in patria per godersi le vacanze con la figlia Skyler Eva e la nuova fiamma Georgian Cimpeanu.

Melissa Satta incoronata regina delle wags

L’agenda sportiva di Berrettini è a dir poco fitta. Dopo il Canada, il campione volere a Cicinnati, negli Stati Uniti, dove lo attendono gli Us Open di New York. È una stagione tutta da giocare, dove ci sarà da dimostrare sicuramente parecchio, vista l’ultima stagione che per lui non si è rivelata particolarmente gloriosa. Ad ogni modo Melissa era sempre lì per lui, in tribuna, a fare il tifo, a prescindere da ogni prestazione e la stampa estera non ha potuto fare a meno di notarlo. Quella britannica, in particolare, l’ha incoronata la regina delle wags: “È splendida”. Il Sun ha scritto di loro: “Matteo e Melissa insieme sono la perfezione assoluta”. Insomma, ora che anche la stampa ha approvato, non c’è davvero più niente di cui preoccuparsi.