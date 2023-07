Melissa Satta in vacanza con Matteo Berrettini, con loro c’è anche il piccolo Maddox Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno sul serio. Lo dimostra la decisione dell’ex velina di Striscia la notizia di portare in vacanza insieme al nuovo compagno anche il piccolo Maddox, nato dal matrimonio terminato con Kevin Prince Boateng.

A cura di Stefania Rocco

Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno sul serio. A dimostrarlo è stata la scelta della ex velina di Striscia la notizia di portare in vacanza insieme al nuovo compagno anche il piccolo Maddox, il figlio nato dal legame finito con Kevin Prince Boateng, calciatore e suo ex marito. Melissa (37 anni) e Matteo (27 anni) stanno trascorrendo l’estate in Costa Smeralda. Le foto pubblicate sui social dalla ex velina sono state scattate durante un giro in barca. In uno degli scatti compare anche il figlio della ex velina. Di altre due foto scattate insieme a Melissa è invece protagonista il tennista.

Berrettini in Sardegna da Melissa Satta dopo Wimbledon 2023

Matteo Berrettini è volato in Sardegna per questo primo assaggio di vacanze estive dopo il torneo di Wimbledon, conclusosi per il tennista con il march degli ottavi di finale, perso contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha successivamente trionfato durante la finalissima con Novak Djokovic. Melissa ha accompagnato Berrettini a Wimbledon per questa gara tanto importante ed è poi ripartita insieme al compagno con il quale è tornata in Italia.

Con Melissa Satta anche l’amica Elisabetta Canalis

A raggiungere Melissa e Berrettini in Sardegna è stata un’altra neo coppia particolarmente apprezzata. Si tratta di Elisabetta Canalis, accompagnata dal fidanzato Georgian Cimpeanu. Come Satta e Berrettini, anche l’ex velina sarda e il campione di kick boxing suo nuovo compagno stanno trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda. Gita in barca a quattro per le due coppie che hanno potuto approfondire il loro rapporto. A unire Melissa ed Elisabetta, oltre al legame di amicizia, sono i trascorsi sul bancone di Striscia la notizia e la relazione, terminata per entrambe, con Bobo Vieri, oggi legato a un’altra ex velina, Costanza Caracciolo. Curiosi incroci che fanno parte del passato. Oggi tutti i tasselli sembrerebbero essere tornati al proprio posto e i protagonisti di queste storie appaiono felici per il nuovo corso preso dalle loro vite.