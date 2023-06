Isobel e Cricca innamorati, le foto mano nella mano confermano la loro storia È tra le romantiche strade della Capitale che Isobel e Cricca sembrano aver riscoperto il loro amore. Le foto parlano chiaro: diversi fan li hanno paparazzati in giro per Roma in atteggiamenti decisamente affettuosi.

A cura di Giulia Turco

Si sono innamorati, sostenuti, poi si sono lasciti quando la scuola di Amici ha chiuso i battenti. Giovanni Cricca e Isobel Kinnear sono stati tra le coppie più apprezzate di questa edizione, nonostante il loro sentimento non abbia trovato molto spazio nella narrazione del talent. Ora però, tornati alla vita vera, sembra che abbiano deciso di darsi una nuova chance.

Isobel e Cricca innamorati a Roma

Da quando è finito il talent show di Maria De Filippi i due non si sono persi di vista. Tutti i ragazzi infatti sono tornati a Roma per prepararsi e andare in scena con lo spettacolo live Amici Full Out, che andrà in onda martedì 20 giugno su Italia 1. È proprio tra le romantiche strade della Capitale che Isobel e Cricca sembrano aver riscoperto il loro amore. Le foto parlano chiaro: diversi fan li hanno paparazzati in giro per Roma in atteggiamenti decisamente affettuosi. Prima prendono la metro insieme, poi passeggiano per le strade del centro, lasciandosi stupire e stringendosi la mano. Le foto sono state segnalate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che le ha diffuse sui social.

Il rapporto tra Isobel e Cricca dopo Amici

Non ci sono dubbi insomma, che i due stiano provando a viversi anche lontano dai riflettori. Forse questa volta andrà meglio che nella scuola, come si era augurato qualche tempo prima lo steso Cricca, intenzionato a riprovarci con la ballerina australiana, che ha scelto di restare a vivere nel Bel Paese. “Vorrei riprovarci con lei, provo ancora un sentimento molto forte”, aveva detto in un’intervista a SuperGuidaTv. Negli ultimi giorni però, qualche sembrava avergli fatto perdere le speranze: “Sì, mi sono innamorato di Isobel ed è stato un grande errore”, si era sfogato il cantante romagnolo durante una sessione di domande e risposte sui social. La ballerina sembra lo stia davvero tenendo in pugno.