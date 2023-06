Cricca, ex di Amici: “Grande errore essermi innamorato di Isobel Kinnear” Cricca, cantante uscito dall’ultima edizione di Amici, rinnega il rapporto con Isobel Kinnear, ballerina conosciuta durante la partecipazione al talent show di Canale5.

A cura di Stefania Rocco

Cricca, cantante uscito dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, rinnega il rapporto con la ballerina Isobel Kinnear. Coppia per qualche mese, i due si sono lasciati durante la fase serale del talent show per volere della ballerina che aveva chiesto al collega di interrompere il loro rapporto per potersi concentrare esclusivamente sulle performance da portare al serale. Ma Cricca, almeno inizialmente, si era detto speranzoso di poter recuperare il loro rapporto una volta che il programma fosse finito. Evidentemente, qualcosa deve avergli fatto cambiare idea.

La risposta inattesa di Cricca su Isobel

Durante il concerto Full Out tenutosi nel corso del Rock in Roma, i ragazzi di Amici si sono esibiti di fronte ai loro fan. Terminate le performance degli ex allievi, hanno accettato di rispondere alle domande dei loro fan, anche private. A Cricca, in particolare, è stato chiesto se si fosse innamorato nella scuola di Amici. “Sì”, ha risposto il cantante, "Mi sono innamorato di Isobel ed è stato un grande errore".

Chi sono Cricca e Isobel Kinnear

Entrambi ex allievi di Amici, Cricca e Isobel hanno avuto entrambi la possiiblità di partecipare alla fase finale di Amici. Cricca, cantante e allievo di Arisa, era stato eliminato nel corso della fase pomeridiana del talent show per poi essere “ripescato” successivamente, cosa che ha rappresentato il primo (e unico, come specificato da Maria De Filippi) caso di questo tipo nella storia del programma. Cricca è stato eliminato a poche puntate dalla finale, ma avuto la possibilità di incidente il suo primo singolo e di godere di tutta la popolarità derivante dalla partecipazione al programma. Isobel è stata considerata una tra le ballerina più talentasse di questa edizione di Amici. Arrivata in finale, si è classificata quarta, dietro Wax, Angelina e il vincitore Mattia Zenzola. Ha però ottenuto diversi contratti di lavoro che le permetteranno di continuare a coltivare la sua passione per la danza.