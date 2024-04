video suggerito

Nelly Furtado cade al Coachella e si taglia un dito: "Ho dato tutto nella performance, sangue incluso" Nella caduta, come ha mostrato in una storia su Instagram, ha riportato il taglio a un dito, il pollice della mano destra. "Ho dato tutto durante la performance", ha scritto scherzandoci sopra, "letteralmente, incluso il mio sangue".

Una brutta disavventura per Nelly Furtado, caduta dal palco durante la sua esibizione al Coachella. Nella caduta, come ha mostrato in una storia su Instagram, ha riportato il taglio a un dito, il pollice della mano destra. "Ho dato tutto durante la performance", ha scritto scherzandoci sopra, "letteralmente, incluso il mio sangue". L'incidente si è verificato mentre interpretava il brano "Eat Your Man" insieme al producer Dom Dolla. Fortunatamente, nulla di grave.

Che cosa è successo

Nonostante non sia stato nulla di preoccupante, Nelly Furtado ha comunque destato non poca preoccupazione tra i fan che erano presenti al Coachella in quel momento. Mentre era sul palco, l'artista di "I'm like a bird" è inciampata e caduta, procurandosi una ferita a un dito. Nelly Furtado ha immediatamente fatto capire che però la situazione era sotto controllo, rialzandosi immediatamente e proseguendo la sua esibizione senza alcun tipo di interruzioni. Dopo l'incidente, ha usato i social media per comunicare con i suoi fan, rassicurandoli sul suo stato di salute con un messaggio in cui affermava di "aver lasciato tutto sul palco, inclusa una traccia del suo sangue".

I video del momento della caduta di Nelly Furtado

La performance di Nelly Furtado era da tutto esaurito. Sulla base di questi dati, ovviamente i video che mostrano la caduta da ogni angolatura e prospettiva sono davvero tanti e tutti disponibili sui social network. Per fortuna, però, anche la stessa artista ne ha pubblicato uno sui suoi canali social, dimostrando che in fondo si è trattato di un semplice e banale taglio superficiale. Un incidente che non resterà nella memoria dei fan, se non per lo spavento iniziale, durato per la verità pochissimo. I fan hanno però sicuramente preso nota della sua grande ironia nell'affrontare questo tipo di situazione.