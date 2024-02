Asia Argento si scusa con la sorella Fiore a Verissimo: “Ti ho fatto del male senza accorgermene” Ospiti a Verissimo, le due sorelle hanno parlato del loro rapporto e della scomparsa della loro sorella Anna, morta a 22 anni in un incidente stradale. Asia ha colto l’occasione per scusarsi pubblicamente con Fiore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Una vestita di bianco, l'altra di nero. Asia e Fiore Argento, due sorelle che sono lo yin e lo yang. Ospiti dell'ultima puntata di Verissimo, hanno raccontato a Silvia Toffanin il dolore per la perdita della sorella Anna Ceroli, morta nel 1994 a soli 22 in un incidente stradale. Durante la puntata Asia si è scusata con Fiore: "Hai portato questo peso da sola. Eri anche tu una ragazzina, le nostre madri non c'erano, papà non c'era".

Asia Argento a Fiore: "Non sono stata una sorella presente"

Sei anni di differenza separano Asia e Fiore, le due sorelle erano molto legate anche ad Anna. "Si può dire che la nostra è stata la prima famiglia allargata. Noi tre eravamo molte unite, quando Anna è morta la nostra vita è cambiata per sempre" ha raccontato Asia. A dare la notizia dell'incidente sia ad Asia che al padre è stata Fiore: "Sono stata la prima a sapere che mia sorella non c'era più. Non sapevo quali parole usare. Quando l'ho detto a mio padre si è chiuso in camera". Fiore ha raccontato di non aver sorriso per un anno, un particolare che ricorda perché conserva una foto in cui dopo tempo apparve di nuovo serena: "Quello scatto me l'hanno fatto le mie amiche, era la prima volta che sorridevo".

Le scuse di Asia Argento alla sorella Fiore

Asia, stringendo le mani di Fiore, ha aggiunto commossa: "C'ero fisicamente ma non c'ero come sorella, ti ho fatto del male senza accorgermene. Grazie per aver portato il peso della perdita di Anna e dei miei scandali per tutti questi anni". Il perdono di Fiore non si è fatto attendere: "Nessuno ti conosce e ti vuole profondamente bene come chi fa parte della tua famiglia. Una sorella è famiglia per tutta la vita".