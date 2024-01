Anna Pettinelli a Verissimo: “Chiedo scusa a mia figlia Carolina che ha subito i miei errori” Anna Pettinelli ospite di Verissimo ha parlato dell’amore che prova per sua figlia Carolina. Dopo un videomessaggio realizzato da quest’ultima, la speaker e maestra di Amici ha raccontato: “Ho fatto errori e lei li ha subiti. Lei è troppo importante per me”. Dopo è arrivata una sorpresa dal compagno Giuseppe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Anna Pettinelli festeggia i suoi 67 anni a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin oggi, domenica 28 gennaio, l'insegnante di canto di Amici 23 ha parlato della sua vita e del profondo amore che prova per la figlia, Carolina Russi Pettinelli. "Ho fatto tanti errori e lei li ha subiti, le chiedo scusa" ha dichiarato la speaker radiofonica che non è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver ascoltato un videomessaggio della giovane 31enne.

Le parole di Anna Pettinelli per la figlia Carolina

Dopo aver ascoltato le parole della figlia Carolina in un videomessaggio, Anna Pettinelli ha confessato il suo amore per lei. "Sono una donna che ha sbagliato e mia figlia ha subito i miei errori. Gli uomini importanti della mia vita sono passati per una convivenza e non è sempre stato facile con lei. Le chiedo scusa per averle imposto presenze che forse non erano così gradite". La maestra di canto ad Amici 23 ha dichiarato di aver sempre messo al primo posto la sua Carolina: "Nella vita hai una scala di valori e non ci sarà mai nessun uomo che varrà l'amore di un figlio, lei è troppo importante. Anche se ha 31 anni, la sorveglio sempre. L'ho portata ovunque con me, viaggiava con me, non c'è stata una vacanza separate. Questo ha pesato nei miei rapporti, ma lei è più importante di tutto. Ho accettato che ora viva da sola".

Sulle delusioni d'amore: "Il mio ex aveva una vita parallela"

Anna Pettinelli al pubblico di Canale5 ha poi parlato della sua vita sentimentale. Dopo numerose delusioni d'amore, oggi è felice accanto a Giuseppe. "Ci sono stati momenti difficili, ma le cose brutte me le sbrigo da sola. Ne parlo sempre, ma sono riservata con il mio dolore. Sono stata tradita in diverse maniere, in amore, e questa cosa l'ho risolta da sola. Ho avuto un fidanzato che ha avuto una vita parallela per due anni. Sono stata una cretina e ci ricasco. Ma non si conosce mai la persona che si ha accanto, oggi difficilmente mi fido più di tanto" ha raccontato prima di ascoltare il messaggio del suo attuale compagno. Il cuoco l'ha sorpresa con queste parole: "Non te l'aspettavi, ma sono qui. Ci siamo conosciuti ad un aperitivo, non ci siamo lasciati più. Il tuo sorriso mi frantuma, sei una donna risolta, matura e diversa da come la immaginano. Tu ci sei sempre".