Anna Pettinelli e il suo nuovo amore: “Si chiama Giuseppe ed è un cuoco. Mi sono innamorata piano” Ospite di Verissimo, Anna Pettinelli ha parlato del suo ritorno ad Amici, del rapporto con Rudy Zerbi e del suo nuovo amore: si chiama Giuseppe, è un cuoco e stanno insieme da maggio.

A cura di Elisabetta Murina

Anna Pettinelli è stata ospite di Verissimo nella puntata del 29 ottobre. In collegamento da Amici, la coach di canto ha raccontato il ritorno dietro al bancone della scuola, oltre che il rapporto con gli altri professori e la sua vita privata.

Il rapporto con Rudy Zerbi ad Amici

Nella scuola di Amici, il rapporto tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi è decisamente il più turbolento, tra litigi, scontri e frecciatine non sempre gentili. In realtà, la coach confessa che in passato i due sono stati amici, tanto da aver fatto anche alcune vacanze insieme. Poi, nel talent, l'ha trovato decisamente cambiato:

Io e Rudy ci conosciamo dal paleolitico, per un certo periodo siamo astati anche amici. Ci siamo visti per delle vacanze insieme, molto molto tempo fa, erano i primi anni Novanta. Siamo stati insieme a Santa Margherita Ligure. Un caffè insieme a lui non l'ho mai preso negli ultimi 5 anni, altrimenti glielo avrei avvelenato. Prima eravamo amici, qua dentro è diventato antipatico, qualcosa è cambiato.

Anna Pettinelli ha perdonato l'hater che gli augurato la morte

Recentemente, Anna Pettinelli è stata presa di mira da un hater e aveva pubblicato su Instagram il messaggio di insulti ricevuto, in cui le era stata augurata la morte. A Silvia Toffanin, la coach di canto ha precisato che c'è un aggiornamento: il ragazzo in questione ha ammesso di aver bisogno di aiuto e le ha chiesto scusa. Lei lo ha perdonato:

Credo che alle critiche e alle cattiverie che ti scrive la gente non ci si abitui mai, soprattutto gli appassionati degli altri concorrenti quando faccio una critica. Quando uno ti augura la morte è un'altra cosa. C'è un aggiornamento su questa vicenda: il ragazzo mi ha chiesto scusa e mi ha scritto che ha bisogno di aiuto. Io lo perdono, se non stai bene, dillo alla tua famiglia e fatti aiutare.

Il nuovo amore di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli ha parlato anche della sua vita sentimentale, svelando di essere di nuovo innamorata. A Silvia Toffanin non ha però raccontato troppi dettagli, anche se ha precisato che l'uomo si chiama Giuseppe, è un cuoco e non sarebbe quindi lo stesso con cui aveva pubblicato delle foto su Instagram, Andrea Di Carlo, ex di Arisa:

Va avanti da un bel pò, ci siamo incontrati a maggio. Cucina bene perché è la sua professione, fa il cuoco, prima faceva tutt'altro. Si chiama Giuseppe, Beppe. Innamorarsi da grandi è tutta un'altra cosa, non ti parte il colpo di fulmine, mi sono innamorata piano.

Guardando al passato, l'insegnante di canto precisa di non portare rancore e di non pensarci mai, anche se il dolore rimane: