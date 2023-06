Anna Pettinelli avrebbe un nuovo amore: avvistata insieme a Andrea di Carlo, ex fidanzato di Arisa Dopo la fine della storia con Stefano Macchi, Anna Pettinelli starebbe frequentando Andrea Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo ed ex fidanzato di Arisa. I due sono stati avvistati a cena e sul profilo di lui ci sono diversi scatti insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Anna Pettinelli avrebbe un nuovo amore. Dopo la fine della storia con Stefano Macchi (da poco padre di una bimba nata con la nuova compagna Elisa D'Ospina), la speaker radiofonica è stata avvistata insieme a Andrea Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo ed ex fidanzato di Arisa. Sarà lui l'uomo di cui aveva parlato nello studio di Verissimo qualche mese fa?

Flirt in corso tra Anna Pettinelli e Andrea Di Carlo, l'indiscrezione

Stando a quanto riporta Novella 2000, Anna Pettinelli starebbe frequentando Andrea Di Carlo, agente del mondo dello spettacolo che segue personaggi come Can Yaman, Morgan, Federico Fashion Style. L'uomo, in passato, è finito al centro dei gossip per la sua storia d'amore con Arisa, terminata circa un anno e mezzo fa, pare non nel migliore dei modi.

Pettinelli e Di Carlo sono stati avvistati a cena insieme in un ristorante di Roma ed è stato lo stesso manager, poi, a condividere su Instagram uno scatto di quella serata. Non solo: sbirciando sul suo profilo compaiono anche altre foto insieme alla speaker, con dediche d'amore che non sembrano lasciare spazio a dubbi riguardo la loro frequentazione

Cosa aveva detto Anna Pettinelli a Verissimo qualche mese fa

Lo scorso 12 marzo, ospite di Verissimo, Anna Pettinelli aveva parlato della sua situazione sentimentale per la prima volta dopo la fine dell'amore con Stefan Macchi, oggi padre di una bambina nata dalla relazione con Elisa D'Ospina. La speaker radiofonica aveva confidato a Silvia Toffanin che nella sua vita c'era una nuova persona, di cui però non aveva voluto rivelare l'identità: "Mi sto frequentando con una persona. Ma vado con i piedi di piombo, con una paura che possa ritrovarmi in situazioni che mi possano far soffrire". Se il riferimento fosse a Andrea Di Carlo, significherebbe che i due escono insieme da circa quattro mesi, se non di più.