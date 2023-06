Giulia Cavaglià e Federico Chimirri avvistati insieme dopo la rottura, la foto sui social Dopo l’annuncio della rottura, Giulia Cavaglià e Federico Chimirri sono stati avvistati insieme in aeroporto. Non molto tempo fa l’ex tronista di Uomini e Donne aveva rivelato la fine della storia d’amore per via di un presunto tradimento da parte di lui. Ora sarà ritorno di fiamma?

A cura di Elisabetta Murina

La foto di Giulia Cavaglià e Federico Chimirri, insieme dopo la rottura

A pubblicare lo scatto che ritrae l'ex coppia insieme, alcuni giorni dopo l'annuncio della rottura, è stata l'influencer Deianira Marzano via Instagram. Cavaglià e Chimirri, come si vede nello scatto, camminano in aeroporto trascinando la valigia e sembra che tra loro ci sia tutt'altro che un'aria di tensione. Anzi, i due chiacchierano in tranquillità e sembra si siano riavvicinati, anche se sui rispettivi social tutto tace e non hanno affrontato pubblicamente l'argomento. Non si sa quindi se sia un ritorno di fiamma o solamente un incontro per altre ragioni, magari per questioni lavorative.

L'annuncio della rottura tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri

È stata Giulia Cavaglià, con una storia pubblicata su Instagram, ad annunciare la fine della sua relazione con Federico Chimirri, in passato concorrente di Masterchef e ora proprietario di un ristorante a Milano. Un breve messaggio, scritto su uno sfondo rosso, che recita: "Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull'accaduto". Non si sa per il momento come siano andate le cose, nè chi sia la ragazza con la quale Chimirri l'avrebbe tradita. I due, dalla primavera dello scorso anno, erano andanti a vivere insieme, dopo più di un anno di relazione. Chimirri poi aveva raccontato la sua versione dei fatti: il presunto tradimento di cui si parla sarebbe in realtà solo uno scherzo e che lui ama alla follia la fidanzata. Nessuna altra ragazza quindi, ma solo una presa in giro.