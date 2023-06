Manuel Galiano a Fanpage: “Giulia Cavaglià tradiva Federico Chimirri, a lui ho già raccontato tutto” Manuel Galiano, conosciuto con il soprannome Maui, ha raccontato a Fanpage.it retroscena su Giulia Cavaglià, sua ex conosciuta a Uomini e Donne, che, mentre era fidanzata con Federico Chimirri, provò a entrare in camera sua durante una vacanza a Mykonos. Secondo lui, l’influencer inscena finti tradimenti ai fini di rimanere single: “Ho raccontato tutto a Federico”.

A cura di Gaia Martino

Manuel Galiano, conosciuto anche con il soprannome Maui, è tornato protagonista della cronaca rosa dopo una IG story pubblicata ieri nella quale ha fatto riferimento alla rottura tra Giulia Cavaglià, sua ex conosciuta a Uomini e Donne, e Federico Chimirri. Ha accusato l'ex tronista di aver "fatto le corna" all'ex MasterChef, oggi suo amico, e di aver inscenato un finto tradimento ai fini di rimanere single. "Stai facendo massacrare l'ennesimo ragazzo per metterti in bella luce", le parole tra le stories ieri. A Fanpage.it l'ex corteggiatore ha raccontato la dinamica della loro rottura di allora e dell'incontro a Mykonos avvenuto "una o due estati fa, mentre lei già conviveva". "Voleva entrare in camera mia, le dissi di no".

Tra le stories hai detto che "Giulia non è la vittima" della sua storia finita con Federico Chimirri. A cosa alludi?

So per certo quello che è successo con me. So che lei non è la vittima, è la prima che faceva le corna. Mentre conviveva con lui, durante un viaggio a Mykonos, ha provato a entrare in camera mia con una bottiglia di gin chiedendomi di berla insieme. Non ricordo se è successo la scorsa estate o due estati fa. Lui era molto geloso di me, anche se non aveva motivo. Io non avevo interesse, ero fidanzato. Così le dissi che non era corretto, per la mia relazione e per la sua.

Leggi anche Giulia De Lellis conduce uno show su Real Time con Manuele Mameli, glam artist di Chiara Ferragni

Perché eravate a Mykonos insieme?

Per caso. Io ero lì con i miei amici, la incontrai in aeroporto. Lei era con alcune amiche. Ci incontrammo al ristorante, facemmo due chiacchiere sui fatti passati. Per me era finita lì, a quanto pare per lei no.

Tornando al passato, cosa successe dopo la scelta a Uomini e Donne?

Lei mi avvisò della sua situazione. Mi ricordo che pochi giorni dopo la scelta io ero a casa sua e mi confidò che non si sarebbe potuta innamorare di me perché era innamorata di un altro.

Poi uscì la notizia che tu l'avevi tradita.

La fece uscire lei con Deianira Marzano. Nonostante le abbia portato le prove che quel ragazzo nel video non fossi io, lei non volle sapere niente. Ha fatto lo stesso con Francesco Sole, con Federico. Quando non ha più voglia, sguinzaglia Deianira, le fa dire qualcosa che a lei giova.

Passò del tempo dalla scelta, però, all'annuncio della rottura. Provaste a stare insieme?

La rottura è arrivata due o tre settimane dopo la scelta, quando io sono andato a Ibiza. Ha aspettato una settimana per dirlo, quindi un mesetto è passato prima di fare l'annuncio.

Il suo comportamento dopo la scelta fa pensare che non partecipò a Uomini e Donne per cercare l'amore.

Gli sarò piaciuto esteticamente. Ma il suo cuore era da un'altra parte. Lei mi disse che le piacevo, che ci stava provando. Forse a Mykonos l'innamoramento (per l'altro, ndr) era passato, voleva forse un ritorno di fiamma. Ma con Giulia non ci sarà mai, sono una persona adulta, matura. Si può far pace, chiarire, ma non si può essere altro.

Ieri hai parlato di screen che testimoniano la sua infedeltà.

IG story Manuel Galiano

Ho i messaggi di Giulia ai tempi di Mykonos. Lei dopo una cena mi scrisse che era nella hall del mio albergo, che voleva salire in camera con una bottiglia di gin. Mi disse: "Questa bottiglia non la bevo sola, mi fai salire?". Io le risposi che non mi sembrava il caso, lei conviveva e io ero fidanzato. Ma lei non parlerà mai di questa vicenda.

Ne hai parlato con Federico Chimirri?

Si, io lo conosco. L'ho conosciuto l'anno scorso, è nata un'amicizia. Ieri mi ha chiamato, siamo stati al telefono. Gli ho raccontato tutto, mi ha detto che per lui era tutto surreale, che non capiva perché lei stesse facendo così. Gli ho spiegato che ha fatto con tutti così. Non le ho fatto fare ancora una volta la furba. Spero non la perdoni, che scansi questo fosso.

Lui ti ha confermato il suo tradimento?

Mi ha detto che era uno scherzo, ha giurato sul figlio. Lei appena ha il pretesto, mette in scena un teatrino. Con me ha fatto la stessa cosa. Quando le feci vedere che in video non ero io, lei mi disse "non fa niente, ormai credo a quello".

Gli hai raccontato della vacanza a Mykonos?

Si, certo. Mi ha creduto, gli ho detto particolari che se non fossi stato lì con lei non avrei potuto sapere. Lui era geloso di me durante quella vacanza, si arrabbiò con lei perché ero lì.

Giulia non ha provato a cercarti?

No, lei sarà terrorizzata ora. Non potrebbe cercarmi. Il suo silenzio fa capire che io non sto dicendo bugie. Non dice nulla perché spera che io non pubblichi niente.