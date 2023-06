L’ex tronista Giulia Cavaglia annuncia la rottura con il fidanzato: “Ho scoperto che mi tradisce” Giulia Cavaglia è single. Con una storia pubblicata su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la rottura con il fidanzato Federico Chimirri, ex concorrente di Masterchef: “Ho scoperto che mi tradisce, ci siamo lasciati”. Diversa la versione del ragazzo.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Cavaglia e Federico Chimirri si sono lasciati. L'ex tronista di Uomini e Donne, in passato anche corteggiatrice nel programma, ha annunciato sui social la rottura con il fidanzato, ex concorrente di Masterchef 11, perché ha scoperto un suo tradimento. I due erano una coppia da circa due anni e da più di uno vivevano insieme.

L'annuncio della rottura: "Ci siamo lasciati"

È stata Giulia Cavaglia, con una storia pubblicata su Instagram, ad annunciare la fine della sua relazione con Federico Chimirri, in passato concorrente di Masterchef e ora proprietario di un ristorante a Milano. Un breve messaggio, scritto su uno sfondo rosso, che recita: "Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull'accaduto". Non si sa per il momento come siano andate le cose, nè chi sia la ragazza con la quale Chimirri l'avrebbe tradita. I due, dalla primavera dello scorso anno, erano andanti a vivere insieme, dopo più di un anno di relazione.

La versione di Federico Chimirri

Stando ad alcune indiscrezioni sui social, lanciate da Deianira Marzano che ha pubblicato i messaggi del ragazzo, la situazione sarebbe diversa da quella raccontata da Giulia Cavaglia. Chimirri ha scritto che il presunto tradimento di cui si parla sarebbe in realtà solo uno scherzo e che lui ama alla follia la fidanzata. Nessuna altra ragazza quindi, ma solo una presa in giro: "Stavamo litigando e io per farla arrabbiare ho detto giocando "tanto ho un'altra". Ed è impazzita. Volevo solo farle un dispetto che mi stava urlando addosso, volevo sposarla".