Alessia e Federico, la sesta coppia di Temptation Island non promette bene già dallo spot Da lunedì 26 giugno ritorna Temptation Island e già fanno discutere le premesse della sesta coppia, presentata in uno spot durante la pausa pubblicitaria dalla finale dell’Isola dei Famosi.

Il trash non finisce mai, altro che stretta di Pier Silvio. Da lunedì 26 giugno ritorna Temptation Island e già fanno discutere le premesse della sesta coppia, presentata in uno spot durante la pausa pubblicitaria dalla finale dell'Isola dei Famosi. Loro si chiamano Alessia e Federico e partono già distanti perché lei vuole assolutamente sposarsi, lui no. E quando lei lo mette di fronte a una scelta: "O mi sposi o ci lasciamo", lui non sembra smuoversi e questo causa una crisi di Alessia, che inizia a scoppiare a piangere. Se si parte così già da uno spot, allora vuol dire che nel programma vedremo anche peggio per questa coppia che è stata già attenzionata su Twitter.

Alessia e Federico divisi dall'idea di sposarsi

Sarà un viaggio ricco di emozioni quello che sta per iniziare con la nuova edizione di Temptation Island, ma anche ricco di momenti imbarazzanti. Alessia racconta, nel promo, di aver pensato lei a Temptation Island per prendere ufficialmente una direzione chiara alla sua storia con Federico. Ecco cosa ha detto Alessia: "Ho scritto io perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze, vorrei un matrimonio, una famiglia, ma lui non mi dà stabilità. Vogliamo cose differenti. O ci sposiamo o ci lasciamo".

La reazione di Alessia alle parole di Federico

Federico, capelli lunghi raccolti e camicia fantasia, sorriso da guascone, non batte ciglio: "Non potremmo mai essere così diversi. Da una parte c'è uno che non vuole saperne di sposarsi e dall'altra c'è una che dice ‘o mi sposi o ti lascio'. Non è una bella situazione". A sentire queste parole, Alessia scoppia in lacrime tra l'imbarazzo di Federico che resta in silenzio a osservare la reazione scomposta della sua compagna. Saranno loro i primi a scoppiare nella nuova edizione di Temptation Island? Manca ancora poco e lo scopriremo.