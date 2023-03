Anna Pettinelli dopo la storia con Stefano Macchi: “C’è una persona, ma vado con i piedi di piombo” Anna Pettinelli si racconta a Verissimo, accennando ad una persona che ha fatto capolino nella sua vita e parlando della sua ultima storia d’amore da cui è rimasta molto delusa.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di domenica 12 marzo di Verissimo è stata Anna Pettinelli. La speaker radiofonica ha raccontato a Silvia Toffanin di aver accolto una nuova persona nella sua vita, dopo la fine della storia con Stefano Macchi e ha parlato del bellissimo legame che la lega a sua figlia Carlotta: "È sempre stata il centro della mia vita, un posto che non ho mai riservato a nessuno. E questa cosa mi ha salvato".

Un nuovo amore per Anna Pettinelli

Protagonista di programmi di successo come Amici, Anna Pettinelli si è sempre fatta riconoscere per il suo essere schietta, ma allo stesso tempo la sua riservatezza non ha mai fatto emergere un suo lato più nascosto: "C’è l’Anna che non si vede, che ha le sue fragilità, i suoi momenti di tristezza, debolezza, che fa errori". Oltre alla paura di sbagliare, c'è quella di stare ancora male, soprattutto per amore e anche se c'è qualcuno nella sua vita, al momento non ha intenzione di correre più del dovuto: "Mi sto frequentando con una persona. Ma vado con i piedi di piombo, con una paura che possa ritrovarmi in situazioni che mi possano far soffrire".

La fine della storia d'amore con Stefano Macchi

La sua ultima storia d'amore, quella con Stefano Macchi, è stata al centro anche di una delle ultime edizioni di Temptation Island Vip e dopo qualche tempo dalla partecipazione al reality si è conclusa. A questo proposito la speaker dichiara:

Le storie d’amore finiscono, le mie sono finite tutte. Ti trovi a crescere in una maniera a frequentare una persona, poi ti volti e poi capisci che la persona che hai accanto non sei più allineato. Di questa storia rimane un po’ poco, sono delusa, sono stata profondamente delusa. Mi aspettavo una reazione diversa, mi aspettavo le cose andassero in modo diverso e non è andato così.

Eppure la differenza d'età non è mai stata un problema, "Era vedere la vita in maniera diversa" ammette Anna Pettinelli, augurando al suo ex che ora aspetta un bambino dalla sua nuova compagna, di poter vivere una vita serena, aggiungendo:

Noi ci siamo lasciati bene, è stata una decisione presa perché non era più possibile vivere insieme, io non ero innamorata più. Temptation ha messo in luce dei lati che non conoscevo di lui e non mi piacevano.

Il rapporto con suo padre

Un uomo, però, è stato davvero importante nella vita di Anna Pettinelli: suo padre. Per quindici anni, infatti, ha vissuto con lei, in modo che potesse prendersene cura e tra loro c'è sempre stato un legame fatto di stima reciproca, apprensione, ma anche grande sincerità:

L’ho sempre trattato alla pari, non rimpiango un giorno di 15 anni, ero vincolata per certe cose, era un uomo molto intelligente, l’ho amato molto. È stato male, è stato ricoverato nel periodo del covid, non ti facevano entrare, quindi grandi telefonate. L’ultima è stata una litigata, dopo due ore min hanno chiamato ed è spirato. Mi sono sentita ben perché lo trattavo come andava trattato, un rapporto che andava migliorato.

L'amore per la figlia Carlotta

Il centro della sua vita, però, è sua figlia Carlotta che seguendo le sue orme ha iniziato a lavorare in radio. "Sono stata una madre fortunata, lei è stata una bravissima figlia. Non mi ha mai dato delle vere preoccupazioni". In un videomessaggio che la trentenne ha fatto arrivare alla madre, la definisce la donna più libera che lei conosca, e a questo proposito Anna Pettinelli commenta: