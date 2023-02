Anna Pettinelli sul cast del GF Vip: “Piangono senza lacrime, pessimi attori” Anna Pettinelli critica i concorrenti del Grande Fratello Vip, accusati di essere pessimi attori: “Piangono senza lacrime. Succede nelle fiction di basso livello e al GF Vip”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È impietoso il giudizio di Anna Pettinelli sul Grande Fratello Vip e sui suoi protagonisti. Commentando la puntata andata in onda ieri sera, segnata soprattutto dal "van gate" e dalla crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, l'ex coach di Amici ha esposto via Twitter il suo pensiero. Che non è stato particolarmente benevolo nei confronti dei concorrenti che fanno parte del cast del programma condotto da Alfonso Signorini.

Che cosa ha detto Anna Pettinelli sui concorrenti del Gf Vip

Mentre sullo schermo andavano in onda le immagini di Antonella, delusa dopo che il fidanzato Edoardo aveva ammesso di avere toccato il seno di Nicole Murgia, Pettinelli ha scritto: "Piangere senza lacrime. Lo fanno nelle fiction di basso livello e al #GFvip. Pessimi attori, copione scadente". Un pensiero condiviso anche da Orietta Berti, che si è scagliata senza mezzi termini contro la concorrente. L'ha invece difesa il padrone di casa Signorini che ha più volte ribadito il suo pensiero: ritiene che Antonella non finga e che le sue reazioni, anche quelle apparentemente plateali, siano in realtà sincere. Come quella di ieri sera, quando non è riuscita a trattenere la lacrime quando il fidanzato Edoardo ha fatto sapere di considerare chiusa la loro storia, salvo poi tornare sui suoi passi quando la puntata è finita.

Anna Pettinelli fan del Grande Fratello

Non è la prima volta che la ex coach di Amici commenta quanto accade nella Casa di Cinecittà. Già qualche tempo fa, aveva pubblicato un tweet relativo proprio alla vicende dei "Vipponi". All'epoca aveva però preso di mira Attilio Romita, giornalista ed ex direttore del Tg1, e il suo commento fuori luogo su Oriana Marzoli: "Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato: un orrendo maschilista. Fuori dalla casa". Prima ancora, aveva attaccato Sana Saber, altra ex concorrente: "Dana è fuori come un balcone. Anzi di più come un attico. Serve un esorcista!". A inizio gennaio, invece, si era scagliata contro Antonella Fiordelisi: "Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi".