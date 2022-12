Attilio Romita e il commento su Oriana Marzoli al GF Vip, Daniele lo frena: “Frase poco carina” Attilio Romita ribadisce il suo pensiero su Oriana Marzoli – “Con lei ci si può fare piacevolmente un giretto” – ma Daniele dal Moro lo frena e difende la Vip: “Lo avevi detto, non era stata un’uscita carina, però…”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Attilio Romita al GF VIP chiacchierando con Daniele Dal Moro si è lasciato andare – per la seconda volta -ad una frase giudicata spiacevole dal pubblico televisivo su Oriana Marzoli. La concorrente venezuelana, noto volto televisivo spagnolo, ha rivoluzionato gli equilibri nella Casa sin dal primo giorno: dopo il flirt con Antonino Spinalbese, sembrava essersi avvicinata a Daniele Dal Moro ma un durissimo scontro degli ultimi giorni ha messo fine al loro rapporto. Attilio Romita ieri sera mentre chiacchierava con l'ex di Uomini e Donne ha commentato l'aspetto estetico della Marzoli descrivendola come una ragazza con la quale "ci si può fare piacevolmente un giretto".

Il commento di Attilio Romita su Oriana Marzoli

Attilio Romita parlava con Daniele Dal Moro sul rapporto che l'ex di Uomini e Donne ha con Oriana Marzoli. "Lei è una giocatrice, tra noi c'era attrazione ma ho 32 anni, sono fatto e finito non è che vedo Oriana e non capisco più niente. Lei lo sa che con me non si va avanti, gliel'ho fatto capire bene", le parole del giovane Vip. Romita al suo inquilino ha così detto la sua sulla concorrente: "Lei è una ragazza molto carina, secondo me è una con la quale piacevolmente si può fare un giretto". La frase, già detta in passato, ha scatenato nuovamente le polemiche su Twitter. Daniele Dal Moro ricordava di averla già sentita dal suo inquilino, così lo ha interrotto: "Lo avevi detto, non era stata un'uscita carina, però…".

Cosa disse su Oriana Marzoli più di un mese fa

Non è la prima volta che Attilio Romita dichiara apertamente il suo pensiero su Oriana Marzoli. Poco dopo l'ingresso dell'influencer venezuelana, che risale ad inizio novembre, il giornalista chiacchierando con Luca Onestini e Charlie Gnocchi commentò: "Quando guardo negli occhi una ragazza come Oriana, io penso che lì ci puoi fare solo un giretto, una schiacciatina, una bottarella". Anche in quella occasione Daniele era presente e replicò: "Io mi dissocio".