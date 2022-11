Attilio Romita e il commento su Oriana Marzoli: “Ci puoi fare solo un giretto, una schiacciatina” Attilio Romita si è lasciato andare ad un commento piuttosto inappropriato nei confronti della new entry Oriana Marzoli.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nonostante sia un reality show alcuni dei concorrenti sembra che a volte dimentichino il fatto di essere costantemente ripresi dalle telecamere e si ritrovano a fare commenti anche piuttosto spiacevoli. Ed è quello che è accaduto ad un insospettabile Attilio Romita, che parlando con Luna Onestini, Charlie Gnocchi e altri inquilini, si è soffermato sull'arrivo di Oriana Marzoli.

Il commento di Attilio Romita

La giovane concorrente spagnola è entrata da pochi giorni, ma ha già rivoluzionato gli equilibri nella casa più spiata d'Italia. Già protagonista di svariati reality in Spagna, la trentenne ha dimostrato di essere particolarmente esuberante, chiacchierando con i suoi nuovi compagni d'avventura, stuzzicandoli e creando già nuove dinamiche che non sono passate inosservate agli occhi degli altri inquilini. Durante la notte, Attilio Romita insieme a Luca Onestini, Charlie Gnocchi e altri gieffini si è trovato a parlare della nuova arrivata, dell'interesse che ha suscitato con il suo ingresso e ha dichiarato: "Quando guardo negli occhi una ragazza come Oriana, io penso che lì ci puoi fare solo un giretto, una schiacciatina, una bottarella". Onestini ha guardato il giornalista basito e si è alzato di scatto, Daniele Dal Moro che era seduto lì con loro è sobbalzato e ha detto: "No, io mi dissocio". Le reazioni, dettate dallo sgomento e dall'estemporaneità, erano condite comunque da una risata

Attilio Romita rischia di essere eliminato

Il giornalista, che attualmente è in nomination, non ha quindi pensato che le sue parole potessero essere offensive, sebbene non siano arrivate alla diretta interessata, ma siano comunque state riprese dagli appassionati del reality che su Twitter postano video che, spesso, non vengono mandati in onda dalla regia. L'ex volto del Tg1, inoltre, non ha nascosto il dispiacere nei confronti dei suoi coinquilini che nella scorsa puntata non hanno mosso un dito per "salvarlo" e hanno permesso che fosse tra i nominati della serata.