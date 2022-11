Attilio Romita in lacrime, teme di essere eliminato dal GF Vip: “Sarebbe un fallimento” Al Grande Fratello Vip, Attilio Romita ha vissuto un momento di sconforto. Il giornalista è triste all’idea di poter essere eliminato dal Grande Fratello Vip.

A cura di Daniela Seclì

Attilio Romita è tra i nominati della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip. Il giornalista è finito al televoto insieme a Pamela Prati e Giaele De Donà. Così, ha vissuto un momento di sconforto. Senza trattenere le lacrime, ha manifestato ai suoi compagni di avventura la preoccupazione che prova all'idea di uscire dal reality.

Un momento di sconforto per Attilio Romita

Attilio Romita, seduto in cortile, è apparso visibilmente provato. I concorrenti del Grande Fratello Vip si sono stretti attorno a lui e hanno provato a consolarlo. Il giornalista ha spiegato di vivere con tristezza l'idea di essere eliminato dal reality condotto da Alfonso Signorini: "È un fallimento. Me la potevo giocare meglio dai. Mi sarebbe piaciuto uscire bene". Luca Salatino, che nelle scorse settimane ha discusso con lui, è stato il primo a tentare di rasserenarlo:

Attilio sei stato te stesso? E allora perché te la dovevi giocare meglio? Non c'è cosa più bella di venire qua e giocarsela. È importante il percorso che fai qua dentro. Non essere convinto di uscire, il fallimento non sei tu, sono quelle persone che non si mettono in gioco. Tu sei venuto qua e hai fatto quello che ti sentivi di fare. Ci hai fatto ridere, stare bene, abbiamo discusso. Che c'è di più bello di discutere?

I concorrenti del GF Vip consolano Attilio Romita

C'è chi si è avvicinato ad Attilio Romita e si è limitato a un abbraccio. Edoardo Tavassi, invece, ci ha tenuto a esprimere quanto sia rimasto positivamente impressionato da lui: "Anche se dovesse succedere, tu ti sei messo in gioco. Non ti sei preso sul serio. Non voglio sentire la parola fallimento. Ti sei fatto volere bene. Se stai qua ci sarà un motivo. Da quando ti ho conosciuto, in tre giorni già mi ero affezionato a te. Sei una bella persona". Antonella Fiordelisi ha rivolto un appello ai suoi fan: "Salvate Attilio".