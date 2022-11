Grande Fratello Vip 2022, nessun eliminato: nominati Attilio, Giaele e Pamela La puntata del 7 novembre del Grande Fratello Vip vede al televoto per l’eliminazione Attilio, Pamela e Giaele. Il confronto tra Antonella e l’ex fidanzato, lo scontro tra Giaele e Oriana. Pamela gelosa: “Nessuno mi ha calcolato”.

La puntata del Grande Fratello Vip del 7 novembre 2022 si è conclusa senza alcuna eliminazione. Attilio è risultato il meno votato e quindi è finito in nomination di diritto. A finire al televoto eliminatorio sono stati poi Giaele e Pamela Prati. Tra gli argomenti toccati in puntata: Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi incontra l'ex Gianluca e c'è il confronto anche con Edo. C'è stato uno scontro in diretta tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: "Tu sei gelosa di me".

Nessun eliminato nella puntata del 7 novembre 2022

La puntata del 7 novembre 2022 si è conclusa senza alcuna eliminazione. La nomination cominciata la scorsa puntata prevedeva l’elezione di un preferito tra Attilio, George e Nikita. Attilio ha avuto la peggio ed è diventato nominatio di default.

Chi sono i concorrenti in nomination

Tra le nomination palesi, Attilio Romita vota Pamela Prati: "È l'ultima che mi è rimasta delle persone che mi hanno criticato". Pamela Prati ha votato per Edo, che ricambia a sua volta: "Speravo la prendesse sportivamente". Giaele vota per George. Daniele vota Alberto, lui si difende: "Chi si mette in competizione con me, chi ha prosopopea, lo subisco, è un mio limite". George vota per Giale, e ricambia. Antonella Fiordelisi invece ha deciso di nominare George: "Vorrei che scherzasse un po' di più con me". Andrea vota Daniele.

Le nomination segrete: Antonino nomina Edoardo. Wilma vota Pamela. Nikita vota Giaele. Charlie vota Giaele. Patrizia Rossetti vota per Pamela Prati. Luca vota per Giaele

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 7 novembre 2022

Ma cosa è successo nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 7 novembre 2022? C'è stato il confronto tra Antonella Fiordelisi e il suo ex Gianluca Benincasa: lui ha confessato di essere ancora innamorata di lei, “Io no, ma non voglio perderti” le parole della concorrente turbata nel rivederlo. L’influencer non è riuscita a trattenere le lacrime. Alberto De Pisis ha incontrato sua madre e poi c'è stato ancora uno scontro tra Oriana e Giaele. Durante le nomination palesi, Pamela Prati ha dimostrato gelosia nei confronti di Alfonso Signorini: "Non mi avete calcolato questa sera".