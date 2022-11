Scontro in diretta tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi al GF Vip: “Tu sei gelosa di me” Al GF VIP stasera un nuovo scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: le due concorrenti hanno battibeccato ancora in diretta, “Tu sei gelosa di me” l’accusa della venezuelana.

A cura di Gaia Martino

Al Grande Fratello VIP stasera è continuato lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. L'influencer campana sin da subito ha mostrato astio nei confronti della new entry, nato per la gelosia nei confronti di Edoardo Donnamaria: dopo la scorsa puntata la accusò di essersi avvicinata a lui quando non era presente. Poi il fastidio nel vederla sempre in costume. Da subito sono scoppiati diversi battibecchi in Casa, stasera in diretta un nuovo scontro.

Lo scontro tra Oriana e Antonella in diretta

Quando Alfonso Signorini ha chiesto ad Oriana Marzoli di commentare i suoi primi giorni in Casa, è partito lo scontro con Antonella Fiordelisi che l'ha ripresa quando ha detto di andare più d'accordo con gli uomini che con le donne della Casa: "Prima fa la simpatica, ora fa così. Tu non sei normale, puoi anche non ascoltarmi. Io parlai con il suo fidanzato quando lei non c'era ma neanche me ne ero accorta" ha dichiarato il volto televisivo spagnolo che poi ha concluso spazientita: "Lei è gelosa, si vede".

"Io vado d'accordo con tutti, non sono pazza. Tu sei molto furba" – ha replicato la Fiordelisi – "Io sono la persona più esibizionista del mondo, non sono gelosa. Era una giornata fredda e mi sembrava assurdo che si mettesse in costume".

Sonia Bruganelli riprende Antonella e Giaele

L'opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli è intervenuta nella questione per riprendere Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà:

Anche tu stavi sempre in costume Antonella. Poi Giaele tu ti devi preoccupare del tuo matrimonio, tu stai facendo un interrogatorio a Antonino che è molto educato, e poi vieni a insultarci dicendo che ti interessa di quell'uomo che hai fuori.

"Non sono gelosa di Antonino, gli ho detto di conoscere le altre, di non chiudere porte. Ho un marito fuori che amo" la replica di Giaele.