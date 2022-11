Oriana Marzoli parla con Edoardo dopo la puntata del GF Vip, Antonella furiosa: “Ora la sistemo io” Non solo Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi non sopporterebbe neanche Oriana Marzoli. Dopo la puntata del GF VIP la new entry venezuelana si è avvicinata a Edoardo, così la gieffina è esplosa: “Mi sta già sulle pa**e, me la sistemo io in questi giorni”.

Antonella Fiordelisi non sembra avere gradito i nuovi volti femminili entrati nella Casa del Grande Fratello VIP. Fatta eccezione per Sarah Altobello, la concorrente non apprezzerebbe affatto le altre due nuove gieffine, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. L'astio nascerebbe per la gelosia nei confronti di Edoardo Donnamaria: la prima è l'ex, la seconda avrebbe già tentato di farli dividere. Dopo la puntata la Fiordelisi è apparsa agguerrita, "Non ha contenuti. Poverina. Non sa di che parlare". A farla innervosire alcune parole che la venzuelana, volto noto della tv spagnola, ha detto a Edoardo.

Cosa ha detto Oriana Marzoli a Edoardo Donnamaria

Tutto è iniziato quando, mentre Antonella Fiordelisi era in confessionale, Oriana Marzoli si è avvicinata a Edoardo Donnamaria. Gli avrebbe consigliato di pensare al suo percorso da solo, senza concentrarsi troppo sulla sua nuova fidanzata conosciuta nel reality. Quando il volto di Forum ha riferito tutto ad Antonella, gli animi si sono riscaldati. "Io ho pensato questa già vuole rompere il ca**" ha commentato Donnamaria, cercando di sdrammatizzare, senza risultati. Così è nata l'ira della fidanzata: "Già mi sta sulle pa**e questa, mamma mia. La accoglierò per bene in questa Casa. Ma chi è questa che arriva? Mo sono arrivate già vogliono fare le opinioniste. Tu fai le tue cose, ci penso io a lei". Quando i VIP si sono riuniti tutti in giardino, la gieffina ha continuato, mostrandole il suo astio con falsi sorrisi, sguardi perplessi, poi a Nikita ha commentato: "Non si preoccupasse Barbie, la sistemo io in questi giorni. Mo è entrata deve far vedere che fa già qualcosa".

La preoccupazione di Edoardo Donnamaria

La serata è stata difficile per Antonella Fiordelisi, non meno per Edoardo Donnamaria che ora dovrà tenere a bada la sua fidanzata, molto istintiva e aperta a scontrarsi con le nuove concorrenti. In salotto la Fiordelisi ha continuato a parlar male di Oriana Marzoli, "Non ha contenuti. Poverina. Non sa di che parlare", così Luca Salatino le ha risposto: "Mi sa che casca male con te, ti vedo già avvelenata". L'atmosfera calda in Casa non farebbe stare affatto sereno Edoardo, mentre era in stanza con Charlie e Luca, si sono sentite delle urla: il volto di Forum temeva fosse Antonella che litigava già con qualcuno, così è corso fuori la stanza: "Questa è lei, sicuro". Ma era un falso allarme.