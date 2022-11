Alberto De Pisis al GF VIP incontra la madre: “Sono qui per darti coraggio, in Casa non sembri tu” Il GF VIP stasera ha fatto una sorpresa ad Alberto De Pisis: il concorrente, dopo aver raccontato la sua storia, ha rivisto la sua mamma. “Butta giù le barriere e mostra te stesso, la tua anima bella, il tuo essere spensierato e giocoso”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera su Canale 5 è in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip: dopo il confronto tra Antonella Fiordelisi e l'ex fidanzato Gianluca Benincasa in cortile, Alfonso Signorini ha permesso ad Alberto De Pisis di poter rivedere la sua mamma che gli ha consigliato: "Butta giù le barriere, mostra te stesso".

La storia di Alberto De Pisis

Alberto De Pisis ha raccontato la sua storia al GF VIP, segnata dalla separazione dei genitori e dalla lotta contro un tumore.

Il ricordo più brutto è la separazione dei miei genitori, questo senso dell'abbandono, ma non perché papà non voleva esserci, ma perché io stavo con mamma. Mi è mancata una figura paterna, il desiderio di una carezza, di un gesto, la sento costantemente. Poi a 25 anni ho avuto un tumore, ho fatto terapia.

Il concorrente ha raccontato di aver voluto affrontare il suo problema da solo, dopo aver visto i suoi sogni infranti ha trovato la forza di andare avanti: "Vedi i tuoi sogni in frantumi, sapevo di stare male, ma non volevo vedere. Il primo approccio è stato "a me non interessa", mi sono bastati pochi giorni per capire il valore della mia vita. Inizialmente non volevo affrontare il problema, poi ho trovato la forza, un pianto liberatorio mi ha permesso di affrontare tutto. Ero solo, è stata una mia arma di difesa per farmi forza. Non cercavo compassione, volevo far finta che non ci fosse nulla. Chiesi sia a mio padre che a mio fratello di venirmi a trovare così se non ce l'avessi fatta non avrei voluto avere rimpianti".

L'incontro tra Alberto e la mamma

"Mia mamma è la donna più importante della mia vita" ha poi detto Alberto De Pisis in giardino, prima di vederla davanti a sé.

Sono venuta qui per darti coraggio, ti vedo sempre, ma non mi sembri tu. Sei molto frenato, non sei te stesso al cento per cento. Io e i tuoi amici ti vediamo sempre, hai fatto passi in avanti ma vogliamo una promessa. Che butti giù le barriere e mostri te stesso, la tua anima bella, il tuo essere spensierato e giocoso. Io ti voglio tanto bene e non passa un momento che non ti guardo. Sei sempre con me.

"Sei dolce mammina mia" ha risposto il concorrente. Poi ha motivato il comportamento adottato nel programma: "Questo habitat mi fa essere allegro e spensierato, però a volte mi prendo dei momenti per riflettere, per pensare. Il fatto di esternare le mie cose qui è stato importante, non lo sto raccontando a due amici al bar, lo racconto a chi questa forza la deve trovare".