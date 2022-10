La confessione di Alberto De Pisis al GF Vip: “Ho fatto 8 mesi di chemioterapia” Nella casa del Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis ha raccontato a Carolina Marconi di aver combattuto in passato contro un tumore: “Ho fatto 8 mesi di chemioterapia”. “Siamo due guerrieri”, ha replicato la concorrente, che ha vinto la sua battaglia contro un cancro al seno e sta riprendendo in mano la sua vita.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis si è lasciato andare a una confessione sul suo passato. In salotto con Carolina Marconi, il concorrente ha raccontato di aver affrontato un delicato percorso di chemioterapia durato 8 mesi per combattere un tumore. Una pagina difficile della sua vita che ha scelto di condividere con la gieffina che da poco ha sconfitto a sua volta un cancro al seno e ha deciso di rimettersi in gioco.

Il racconto di Alberto De Pisis a Carolina Marconi

La conversazione tra Alberto De Pisis e Carolina Marconi, in salotto, è nata a partire dai capelli. "Se rimango qua sei mesi mi crescono fino a qui", ha detto la gieffina indicandosi le orecchie e facendo riferimento alla ricrescita dopo la chemioterapia. "Ti crescono più corposi e forti", ha risposto il concorrente con sicurezza. "A te sono cresciuti più forti? Tu mi capisci, quando mi hai detto quella cosa lì", ha replicato Carolina Marconi, alludendo a una confidenza fatta dal coinquilino a proposito del suo passato. "Amore, io ho fatto 8 mesi di chemioterapia", ha aggiunto l'ex fidanzato di Taylor Mega, uscendo allo scoperto a proposito di un tumore contro cui ha combattuto in passato, pur senza entrare nei dettagli della malattia, tanto che la showgirl conclude: "Piano piano me lo racconterai. Siamo due guerrieri". Fino a qualche mese fa, infatti, anche Carolina Marconi ha affrontato la sua battaglia contro un tumore al seno, condividendo sui social passo dopo passo il suo percorso, fino alla vittoria.

Il percorso di Alberto De Pisis al GF Vip

Alberto De Pisis ha 30 anni, è un imprenditore, influencer, opinionista esperto di gossip ed è l'ex ragazzo di Taylor Mega. Nel corso del suo percorso nella casa del GF Vip ha inizialmente manifestato un interesse, non ricambiato, nei confronti di Luca Salatino, fidanzato con Soraia Allam Ceruti. Poi le attenzioni del concorrente si sono spostate verso Edoardo Donnamaria, che a sua volta non ha mai nascosto un'attrazione per Antonella Fiordelisi. Così il gieffino si è trovato in mezzo al loro flirt appena sbocciato: "Lui mi ha dato modo di legarmi. Ma non è solo per il bacio, era per come mi guardava e altro. Però non voglio essere un intralcio".