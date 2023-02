Antonella Fiordelisi crolla in lacrime, Edoardo Donnamaria ritratta: “Non è vero che tra noi è finita” Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è scoppiata a piangere. Edoardo Donnamaria è andato da lei e ha ritrattato tutto ciò che aveva sostenuto in puntata. Ad Alfonso Signorini aveva detto: “La relazione con Antonella è finita da un mese”.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 27 febbraio, Edoardo Donnamaria ha dichiarato: "La relazione con Antonella, se la vedo razionalmente, è finita da un mese". La confessione è giunta dopo un video nel quale si notava la sua complicità con Nicole Murgia. Antonella Fiordelisi è scoppiata a piangere e, anche dopo la diretta, non ha nascosto il suo avvilimento. Edoardo, intanto, ha ritrattato dicendo di non ritenere concluso il loro rapporto.

Il crollo di Antonella Fiordelisi dopo la puntata del GF Vip

Antonella Fiordelisi, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, è crollata. La concorrente è scoppiata a piangere e si è rifugiata in giardino, dove è stata raggiunta da Edoardo Donnamaria, che poco prima l'aveva lasciata in diretta. "Sto male, non voglio farmi vedere così da tutta Italia": ha spiegato Antonella. Edoardo ha provato a consolarla:

Ascoltami, ho fatto una caz**ta, questo non può mettere in dubbio il sentimento che io provo per te e quello che abbiamo fatto in questi cinque mesi, sia di bello che di brutto. Non è stasera il nostro problema, siamo entrambi consapevoli di questo.

Edoardo Donnamaria non considera il rapporto finito da un mese

Piangendo ancora di più, Antonella Fiordelisi ha rimarcato come Edoardo Donnamaria abbia sostenuto che la loro storia d'amore fosse ormai finita: "Hai detto che era finita già da un mese". A questo punto, il concorrente ha ritrattato tutto: