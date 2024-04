video suggerito

Amici 23, la caduta di Anna Pettinelli nell’esibizione con Raimondo Todaro: “Mi ha buttata per terra” Durante il Serale di Amici di sabato 13 aprile, il guanto di sfida tra i prof è stato dedicato ai miti della musica e dello spettacolo. Durante la performance di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, la prof di canto è caduta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella quarta puntata del Serale di Amici 23, il guanto di sfida tra i prof è stato dedicato ai miti della musica e dello spettacolo. Lorella Cuccarini e Emanuel Lo si sono esibiti con un omaggio a Raffaella Carrà e Michael Jackson. Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, invece, Elvis Presley e Aretha Frenklin. Durante l'esibizione, però, un piccolo incidente ha causato attimi di apprensione: la prof di canto è caduta. Alessandra Celentano ha portato in scena sé stessa, mentre Ruby Zerbi ha imitato Emanuel Lo.

"Mi ha buttata per terra"

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro si sono scatenati sulle note di Elvis Presley e Aretha Frenklin. "Mi ha buttato a terra" ha detto Pettinelli rialzandosi. "Siamo caduti nell'unico pezzo dove non c'era la presa" ha scherzato Todaro. La prof di canto non si è infortunata e sta bene, anche se inizialmente insegnanti, pubblico, giudici e la stessa Maria De Filippi si sono preoccupati. "Ma cosa abbiamo visto stasera?" ha scherzato Rudy Zerbi, prontamente ripreso dalla conduttrice: "Ma non ti preoccupi che si sia fatta male?".

Michele Bravi: "Si può cadere e ci si può rialzare"

L'ultima esibizione è stata quella dei giudici Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, il primo si è lanciato in una rivistazione di Emanuel Lo "Zerbolo" mentre la seconda in un'imitazione di sé stessa: "Sono io il mio mito. Il mondo della danza sa". Dopo la performance, Cristiano Malgioglio si è alzato dalla sua postazione per toccare gli addominali di Zerbi: "Sei imbarazzante, ma sei talmente imbarazzante che io stasera ti voto". A vincere il guanto di sfida sono stati Anna e Raimondo, premiati dai giudici. Michele Bravi, dopo aver espresso la sua preferenza, ha sottolineato: "Io non ho dubbi, stasera Anna ci ha insegnato che si può cadere ma si può rialzare, io voto per lei".